Ruim 7 miljoen exemplaren van Fall Guys op Steam verkocht

Fall Guys is niet alleen een knallend succes vanwege het feit dat Sony de game weggaf. Ook op Steam weet de game het extreem goed te doen in de verkoop.

Uitgever Devolver Digital laat namelijk weten dat er ruim 7 miljoen exemplaren van de game op Steam zijn verkocht.

Congrats to our friends @Mediatonic as @FallGuysGame crosses 7 million units on Steam and is the most downloaded PS Plus game of all time!

An amazing accomplishment from a wonderful group of folks. pic.twitter.com/UoWEqxiUi4

— Devolver Digital (@devolverdigital) August 26, 2020