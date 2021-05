Ruim 500.000 Warzone hackers geband

Raven Software blijft maar met de banhamer slaan. Inmiddels heeft de ontwikkelaar namelijk 500.000 hackers uit Call of Duty: Warzone verbannen.

In februari meldde Raven al dat er een nieuw mijlpaal (of dieptepunt) was bereikt met 300.000 gebande hackers en cheaters, maar ondanks deze pogingen weet de ontwikkelaar ze niet onder de duim te houden. Vorige week werd weer een flinke opruiming door de ontwikkelaar gehouden en 30k hackers en cheaters uit de lobby gegooid.

Banned over 30,000 malicious accounts across Call of Duty yesterday… bringing us to over half a million accounts banned in #Warzone.

— Raven Software (@RavenSoftware) May 14, 2021