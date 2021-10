De jaarlijkse games komen beetje bij beetje uit en de volgende in de rij is NHL 22. In een video heeft EA maar liefst 27 minuten aan gameplay getoond.

In de onderstaande video wordt onder andere gefocust op het geven en ontvangen van passes en hoe je snelheid maakt tijdens het schaatsen. NHL 2022 is vanaf 15 oktober verkrijgbaar voor de PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One en Series-consoles.