Ruim 25 PlayStation 5-exclusives in ontwikkeling bij Sony

Sony gaat gewoon verder met waar men tijdens de vorige generatie goed mee bezig was, namelijk: exclusives maken. Volgens PlayStation Studios-baas Hermen Hulst staan er 25 games op de planning.

De topman laat in een gesprek met Wired weten dat er 25 games worden gemaakt bij de studios die onder PlayStation Studios vallen. Zo noemt de voormalige CEO van Guerrilla Games zijn oude nest, maar ook Insomniac en Santa Monica Studio.

Een aantal van deze 25 games weten we al en werden nogmaals door Hulst benoemd. Zo heeft hij het over Kena: Bridge of Spirits, Ratchet & Clank: Rift Apart en de nog onbekende game van Haven Studios (de studio die onlangs door Jade Raymond werd opgericht).

Ember Lab, dat Kena ontwikkeld, heeft overigens ook nog een tweede game voor de nieuwe console van Sony in ontwikkeling, dat volledig gebruik gaat maken van de SSD van de PlayStation 5.

In hetzelfde interview spreekt Wired ook met Sony Interactive Entertainment CEO Jim Ryan dat iets hoopgevender nieuws heeft over de voorraden van de PlayStation 5. Hij meldt namelijk dat de productie ervan in de zomer en de tweede helft van 2021 toe zal nemen. Hij hoopt dat het bedrijf daarmee meer aan de vraag naar de console te kunnen voldoen. Eerder deze week hoorden we namelijk dat deze problemen wellicht tot in 2022 kunnen voortzetten.