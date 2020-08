Ruim 22 miljoen exemplaren van Animal Crossing: New Horizons verkocht

Nintendo heeft de kwartaalcijfers van het afgelopen kwartaal onthuld. Daaruit werd duidelijk dat Animal Crossing: New Horizons een enorm succes is.

Na iets langer dan drie maanden in de verkoop te zijn, is Animal Crossing: New Horizons de op één na best verkopende game voor de Nintendo Switch. Er gingen namelijk 22,4 miljoen exemplaren van de game over de (digitale) toonbank. Alleen Mario Kart 8 Deluxe is (nog) meer verkocht met 26,7 miljoen verkochte exemplaren.

Daarnaast blijft de Nintendo Switch het ook erg goed doen in de verkopen. In de periode van 1 april tot en met 30 juni gingen er 5,67 miljoen hybride consoles over de toonbank. Dit brengt het totaal op 61,4 miljoen. Nintendo verwacht nog steeds 19 miljoen exemplaren ervan aan de man te doen in dit fiscale jaar.

Naast Animal Crossing deden ook Pokémon Sword en Shieldhet erg goed. Met 18,22 miljoen verkochte exemplaren zijn het de best verkopende delen uit de serie.

Tot slot kwamen ook nog de nieuwkomers van het afgelopen kwartaal nog aan bod. Van 51 Worldwide Gamesgingen er ruim 1 miljoen exemplaren over de toonbank en van Xenoblade Chronicles: Defenitive Edtion 1,32 miljoen.

Hebben jullie Animal Crossing: New Horizons al in huis? En hoe hoog is jullie schuld bij Tom Nook?