Ruim 20 minuten aan Atomic Hearts

Mundfish heeft een nieuwe trailer van Atomic Heart vrijgegeven. Daarin zien we flink wat actie van de op BioShock geïnspireerde actie-RPG.

Atomic Heart is een actie-RPG dat zich in het Sovjet Unie van 1955 afspeelt(in een alternatief universum). In deze versie is de technologie al vergevorderd en zijn er al zelfs robots.

Spelers gaan aan de slag als de KGB-agent P-3, dar bij een fabriek op onderzoek uit gaat, nadat alles ‘uit het niets’ op zwart is gegaan.

De game staat gepland voor later dit jaar en zal dan naar de pc, PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series-consoles komen.