EA laat weten dat de giveaway van Star Wars Battlefront 2 een enorm succes was. Ruim 19 miljoen gamers claimde de game namelijk vorige week toen deze gratis werd weggegeven in de Epic Game Store.

Ondanks de wat tegenvallende ontvangst bij release heeft DICE een flinke comeback gemaakt met Star Wars Battlefront 2. Echter zorgde de Epic Games Store voor een enorm succes met de giveaway. EA laat namelijk op Twitter weten dat ruim 19 miljoen gamers de game hebben gescoord. Er waren eerder al hints dat de actie een succes was, aangezien de servers wat problemen gaven.

More than 19M PLAYERS got #StarWarsBattlefrontII from the Epic Game Store promo!Thank you so much for the continued support, even after our final content drop! We’ll watch your careers with great interest! May the Force be with you, troopers! pic.twitter.com/fC4A92HLNN

— EA Star Wars (@EAStarWars) January 25, 2021