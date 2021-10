Ruim 1,4 miljoen exemplaren van de Demon’s Soul Remake verkocht

De Demon’s Souls Remake lijkt tot nu toe de best verkopende PlayStation 5-exclusive. Er zijn namelijk 1,4 miljoen exemplaren van de game over de toonbank gevlogen.

Het is best een goede prestatie gezien er ‘slechts’ 10 miljoen exemplaren van de PlayStation 5 over de toonbank zijn gevlogen. Daarnaast is het niet een game die iedereen erg aanspreekt, gezien de moeilijkheidsgraad ervan. Desondanks wist de game erg hoge ogen te scoren in de reviews, waaronder ook bij ons.

The Gamer meldt overigens dat er meer mensen zijn die de remake nog behoorlijk pittig vinden. Zo’n 400 gamers weten namelijk niet langs de eerste baas te komen. Alhoewel dit technisch gezien de tweede baas is, omdat je het gevecht met Vanguard hoort te verliezen. Daarnaast blijkt dat ‘slechts’ 33,7% van alle gamers die de game hebben gespeeld de credits van de game hebben gezien.

Demon’s Souls verscheen oorspronkelijk in 2010 voor de PlayStation 3 en werd destijds door FromSoftware ontwikkeld. De game werd destijds met gemixte reviews ontvangen, maar wist toch ruim 1 miljoen exemplaren aan de man te plannen. Door vele word de game gezien als het opstapje voor het veel grotere Dark Souls.