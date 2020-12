Ruim 13 miljoen exemplaren van Cyberpunk 2077 verkocht

Ondanks alle negatieve dingen die er over Cyberpunk 2077 geschreven zijn en de refunds die er zijn geclaimd, weet de sci-fi RPG van CD Projekt Red het erg goed te doen in de verkopen.

Er zijn namelijk ruim 13 miljoen exemplaren van de game over de (digitale) toonbank gevlogen en daar is rekening gehouden met de refunds die een groep gamers hebben gekregen. Dit mijlpaal werd overigens op 20 december gehaald.

Deze verkopen zijn overigens aan consumenten en niet verscheepte aantallen. Dit betekent dat er naast de acht miljoen pre-orders nog eens vijf miljoen exemplaren in 10 dagen tijd zijn verkocht.

Als je je afvraagt ​​waarom CD Projekt ervoor koos dit nu aan te kondigen, onthult de uitgever eigenlijk de reden in het persbericht. Heel eenvoudig: de raad van bestuur van CD Projekt maakte verkoopcijfers bekend ‘vanwege de mogelijke impact op investeringsbeslissingen.’

Inmiddels kunnen ook wij dan eindelijk zeggen dat we aan de slag kunnen met de game. Sommige redactieleden hadden de game al gehaald, maar sinds vandaag hebben we dan ook een review-exemplaar in bezit. Verwacht in de komende weken een uitgebreide review van de game!