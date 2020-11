Ruim 12 minuten aan Demon’s Souls

Sony hield als verrassing een State of Play die geheel in het teken stond van Demon’s Souls remake. Daarin werd flink wat offline gameplay getoond.

Zodra de game is uitgebracht, zul je de asynchrone en synchrone multiplayer-functies zelf kunnen ontdekken. Over het algemeen bevat de remake weinig nieuwe content. Er zijn een aantal nieuwe wapens, de soundtrack is volledig opgenomen met een groot orkest en de remake kan worden afgespeeld in 60fps met een dynamische resolutie van 4K. Het biedt ook een native 4K, 30fps-modus.

De aanstaande PS5-remaster van de cultklassieker biedt ook meer dan 180 video’s om je te helpen wanneer je die het meest nodig hebt. Het bevat ook een nieuw en verbeterd personage-aanpassingssysteem, dat een grotere aanbod aan opties biedt dan het PS3-origineel.

Demon’s Souls komt op 19 november uit op PS5.