Ruim 12 miljoen exemplaren van Mortal Kombat 11 verkocht

Mortal Kombat 11 blijft het goed doen in de verkopen. Twee jaar na release zijn er inmiddels ruim 12 miljoen exemplaren van de game verkocht.

Bij de lancering zag het er al naar uit dat de game het erg goed zou doen in de verkopen. Het was dan ook meteen de best verkopende game op alle platforms. Het is dan ook leuk om te horen dat Warner Bros en NetherRealm laten weten dat er 12 miljoen exemplaren zijn verkocht.

Hierdoor komt het totaal aantal verkochte exemplaren van de serie (dat op 1992 debuteerde) op 73 miljoen stuks. Daarnaast heeft de serie in de afgelopen drie decennia diverse verfilmingen gezien, maar ook animatiefilms en meerdere televisie series voorbij laten komen.

“Toen Mortal Kombat bijna 30 jaar geleden werd gelanceerd, had ik nooit gedroomd dat het zou uitgroeien tot de franchise die het nu is met meer dan 73 miljoen verkochte games”, zegt Ed Boon, creatief directeur bij NetherRealm Studios en co-creator van Mortal Kombat in een persbericht. “We hebben enkele van de meest gepassioneerde fans ter wereld en we waarderen de steun die ze ons door de jaren heen hebben getoond.”

Eerder dit jaar liet NetherRealm Studios al weten dat zij geen nieuwe content meer voor de game zullen maken, maar op het volgende project gaan focussen. Het is overigens nog niet bekend waar de ontwikkelaar mee bezig is. Er wordt voornamelijk gespeculeerd over een nieuwe Injustice, maar een Marvel vs DC zou ook tot de mogelijkheden behoren. We zullen het ongetwijfeld over een tijdje gaan horen!