Ruim 10 miljoen exemplaren van PlayStation 5 verkocht

Sony heeft laten weten dat de PlayStation 5, ondanks aanhoudende tekorten, de snelst verkopende console ooit is.

Met 10 miljoen verkochte exemplaren in nog geen negen maanden tijd en verkoopt dus nog sneller dan de PlayStation 4. We zijn toch wel benieuwd wat het getal zou zijn als er geen wereldwijde tekorten in geleiders waren..

Ook maakte Sony de verkopen van enkele games bekend. Spider-Man: Miles Morales heeft nu ruim 6,5 miljoen exemplaren verkocht, Returnal 560.000 en Ratchet and Clank: Rift Apart 1,1 miljoen.

Ook MLB the Show 21 is extreem populair. De game is voor het eerst ook op Xbox-consoles te koop en daarvan zijn 2 miljoen exemplaren verkocht en kent de game ruim 4 miljoen spelers.

“Hoewel PS5 sneller meer huishoudens heeft bereikt dan al onze vorige consoles, hebben we nog veel werk voor de boeg, aangezien de vraag naar PS5 het aanbod blijft overtreffen”, aldus Jim Ryan, president en CEO van Sony Interactive Entertainment.

“Ik wil dat gamers weten dat hoewel we wereldwijd met unieke uitdagingen worden geconfronteerd die van invloed zijn op onze industrie en vele anderen, het verbeteren van de voorraadniveaus een topprioriteit blijft voor SIE.”