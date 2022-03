Roller Champions opnieuw uitgesteld door Ubisoft

Ubisoft heeft laten weten dat Roller Champions de release van begin 2022 niet gaat halen, maar pas aan het einde van de lente zal verschijnen.

De game wordt vaak vergeleken met Rocket League, maar komt met een geheel eigen twist. Je gebruikt namelijk geen auto’s, maar skates om punten te scoren. In een verklaring schrijft Ubisoft:

“Na het evalueren van ieder mogelijk scenario heeft het team besloten dat het extra tijd nodig heeft om de succesvolle game die jullie verdienen uit te brengen. We zijn hard aan het werk om Roller Champions aan de verwachtingen te laten voldoen. Iedere dag maken we stappen en komen we dichter bij de launch.”

De game werd tijdens de E3 van 2019 aangekondigd, maar is al een behoorlijke tijd in beta. Blijkbaar is Ubisoft nog steeds niet geheel tevreden over de status van de game en zullen we nog iets langer geduld moeten hebben.