Roller Champions komt volgende maand met nieuwe gesloten bèta

De gesloten bèta van Roller Champions, de free-to-play sportgame waarin teams het al skatend tegen elkaar opnemen in arena’s vol met fans, loopt van 17 februari 18:00 uur tot 1 maart 22:00 uur.

De gesloten bèta is beschikbaar voor spelers op PlayStation 4, Xbox One en pc via Ubisoft Connect, en ondersteunt eveneens cross-play matchmaking. Spelers registreren zich voor de gesloten bèta van Roller Champions via deze site voor een kans op toegang.

In deze nieuwe sportsensatie, ontwikkeld door Ubisoft Montreal in samenwerking met Ubisoft Chengdu, Ubisoft Saguenay en Ubisoft Pune, staan twee teams van drie spelers tegenover elkaar in verschillende arena’s. Door de bal te passen en andere spelers te tackelen en te ontwijken, proberen teams onder luid gejuich van de fans de bal te scoren in de verlichte hoepel en zo naar de overwinning te skaten.

Op basis van de gesloten bèta en de feedback van spelers, heeft het ontwikkelingsteam van Roller Champions tal van nieuwe features toegevoegd aan de gesloten bèta, waaronder ranked modus, custom games en tijd gelimiteerde gamemodi zoals de 2v2-modus. Tevens introduceert de Closed Beta nog enkele verrassingen, waaronder gameplayverbeteringen, nieuwe moves en het skatepark, een social hub waar maximaal 6 spelers oefenen, deelnemen aan tijd gelimiteerde minigames en plezier hebben met hun teamgenoten. Spelers die hebben deelgenomen aan de gesloten bèta worden eveneens automatisch geregistreerd voor de gesloten bèta en kunnen worden geselecteerd om deel te nemen.