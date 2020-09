Het was een tijdje stil rond de 3v3 game van Ubisoft, maar nu is er een release-window!

Na een flinke tijd helemaal niets over de compleet nieuwe game van Ubisoft gehoord te hebben, was daar ineens een stukje in de Ubisoft Forward pre-show. De devs hebben daar laten weten dat het goed gaat met de game en dat ze druk zijn met play-tests waar een groep spelers de game uit mag proberen. Belangrijker en interessanter, de game komt begin volgend jaar uit!