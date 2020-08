Rocksteady’s Suicide Squad game wordt op augustus onthuld

Na jaren van speculatie en mogelijke aanwijzingen naar Rocksteady’s nieuwe game is vandaag bevestigd dat de Batman Arkham-ontwikkelaar aan een Suicide Squad game werkt.

De game wordt op 22 augustus officieel onthuld door Warner Bros tijdens het DCFanDome event op 22 augustus. Dit heeft ontwikkelaar Rocksteady laten weten middels onderstaande Tweet.

Sinds begin dit jaar wisten we eigenlijk al dat Rocksteady niet met een nieuwe Batman-game bezig is. Immers teasede Warner Bros Montreal dat ze bezig zijn met een game rondom de populaire superheld. We zijn benieuwd of deze game ook tijdens het event wordt onthuld.