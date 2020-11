Rockstar teased volgende grote GTA Online update

Rockstar is nog steeds niet klaar met GTA Online en heeft een teaser voor de volgende GTA Online op social media geplaatst.

Alhoewel de teaser echt weinig weggeeft, ziet het er naar uit dat er een nieuw gebied aan de map wordt toegevoegd. Het is natuurlijk niet helemaal een verrassing, aangezien Rockstar in juli al aan gaf aan de ‘grootste update ooit’ te werken. Na zeggen kunnen we ook een nieuwe Heist verwachten.

Aangezien deze teaser de eerste info over de update is, lijkt het erop dat we niet heel lang meer hoeven te wachten op de release ervan. Hopelijk kunnen we nog voor de feestdagen ermee aan de slag.