Rockstar neemt Crackdown 2 ontwikkelaar Ruffian Games over

Rockstar Games heeft Crackdown 2 ontwikkelaar Ruffian Games overgenomen en een nieuwe naam gegeven. Voortaan zal de ontwikkelaar als Rockstar Dundee door het leven gaan.

Ruffian Games werkte al enige tijd samen met Rockstar aan ‘toekomstige projecten’ en bevat ontwikkelaars die eerder al aan Manhunt en de Grand Theft Auto serie hebben gewerkt.

Volgens de website Companies House werd Ruffian Games op 6 oktober officieel als Rockstar Dundee ingelijfd.

De studio word nu ook op de vacaturesite van het bedrijf vermeld en een oplettende Twitteraar wist eind vorige maand al over Rockstar Dundee te meldden, maar die Tweet werd blijkbaar door iedereen over het hoofd gezien.

Het blijft nog steeds de vraag aan welke game(s) Rockstar op dit moment werkt. We weten in ieder geval zeker dat er een re-release van GTA V in ontwikkeling is voor de PlayStation 5 en Xbox Series X, maar daar blijft het vooralsnog bij.

Als we de geruchten moeten geloven, zal het ook nog wel even duren voordat we een onvermijdelijke GTA 6 gaan krijgen. Er wordt gesproken over een release in 2023. Wat hopen jullie dat de GTA-ontwikkelaar voor ons in petto heeft? Laat het ons vooral weten in de reacties!