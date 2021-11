Rockstar Launcher weer online, maar GTA Trilogy nog niet terug in de verkoop

Rockstar bracht eerder deze week de GTA Trilogy remaster uit. Waar veel fans met nostalgische gevoelens uitkeken naar de verbeterde versies van GTA 3, Vice City en San Andreas lijkt het helaas een flinke tegenvaller te zijn.

De games kennen voornamelijk op de PC erg veel bugs en het heeft zelfs Rockstar doen besluiten om de game van hun digitale platform te halen. Dit resulteerde ook in het feit dat de gehele Rockstar Launcher enkele dagen niet meer te gebruiken was. Gisteren liet de ontwikkelaar via hun support-account op Twitter weten dat de Rockstar Launcher weer werkt, maar dat de Trilogy vooralsnog niet beschikbaar is.

The Rockstar Games Launcher is now online, but GTA: The Trilogy – The Definitive Edition is unavailable to play or purchase as we remove files unintentionally included in these versions. We're sorry for the disruption and hope to have correct ones up soon. https://t.co/NiMNXUKCVh

— Rockstar Support (@RockstarSupport) November 13, 2021