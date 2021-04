Rockstar geeft alle DLC voor Max Payne 3 en LA Noire gratis weg voor de PC

Rockstar kent een opmerkelijke dag vandaag die op een goede manier voor de fans wordt beƫindigd. De uitgever geeft namelijk de DLC voor de pc-versie van LA Noire en Max Payne 3 gratis weg.

De gekke dag begon eigenlijk gisteren al toen uit het niets alle games van Rockstar van Steam waren verdwenen. Dit werd door PCgamer gespot en bleek niet te gaan om een bug die onlangs ook al games van Steam verwijderde, waaronder Valve’s eigen Counter-Strike: Global Offensive. Echter waren games als GTA V, Red Dead Redemption 2 en Max Payne 3 gisteren enkele uren niet verkrijgbaar via Steam.

Nadat alles weer terug was gezet, bleek dat Rockstar per ongeluk een game te veel terug in de digitale winkel van Valve had gezet. Niets minder dan Midnight Club 2 was namelijk enkele uren te koop. De racegame uit 2003 was immers jaren geleden al uit de store gehaald.

Dit lijkt allemaal in verband te staan met de update die Rockstar bij Max Payne 3 en LA Noire heeft doorgevoerd. Hierdoor zijn alle DLC voor beide games namelijk gratis geworden. Alleen de VR Case Files van LA Noire zijn daarentegen niet gratis.