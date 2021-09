Ubisoft’s gitaargame Rocksmith+ is uitgesteld. Het spel zal in 2022 uit gaan komen.

Dit nieuws kondigde de uitgever aan op haar eigen website. De extra tijd zou nodig zijn om meer aanpassingen te maken aan de hand van user feedback. De gesloten beta van het spel is namelijk geweest, waar deze feedback werd verzameld. Bij diens aankondiging werd gezegd dat het spel eerst naar de PC zou komen, voordat deze naar de consoles kwam. Het is niet duidelijk of dit nog steeds het geval is.