Rocket League gaat free-to-play, verdwijnt van Steam

Populaire arcadegame Rocket League gaat later deze zomer free-to-play worden. Ontwikkelaar Psyonix gaat een nieuw hoofdstuk inluiden voor het spel.

Het bedrijf deelde dit nieuws middels een blogpost. Psyonix is onderdeel van Epic Games, wat waarschijnlijk de reden is dat Rocket League naar de Epic Games Store komt. Daarmee zal het spel ook van Steam verdwijnen. Mensen die het spel in hun Steam-bibliotheek hebben kunnen de game echter wel gewoon houden.

Qua gameplay belooft Psyonix dat er weinig zal veranderen. Het spel zal ook cross-platform progressie krijgen, zodat gamers hun bestaande vooruitgang niet zullen verliezen.