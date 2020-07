Rocket Arena Season 1-content onthuld

Vandaag hebben EA en Final Strike Games alle explosieve content onthuld die wordt uitgebracht tijdens Season 1 van de cross-play hero arena shooter Rocket Arena die vanaf morgen verkrijgbaar is.

Op 28 juli, net twee weken na de release, begint de live service met gloednieuwe maps, modi, diverse in-game evenementen en een nieuwe hero, gratis beschikbaar voor alle spelers.

In Season 1 volgt het verhaal de gebeurtenissen en helden van de Rocket Championship Tour, waarin spelers ontdekken wat de persoonlijke motivaties van elke held zijn om de Tour Trophy te winnen, en wat die motivatie zegt over hun persoonlijkheid, achtergrondverhaal en passies.

Het seizoen introduceert ook de hero Flux, het eerste grote in-game evenement, nieuwe maps en dagelijkse en wekelijkse uitdagingen. Er worden meer dan 10 nieuwe playlists geïntroduceerd voor de Social, PvE en Ranked Modi van Rocket Arena.

De live service van Rocket Arena staat centraal in het design van het spel, zodat spelers dieper in het overkoepelende verhaal kunnen duiken, dat is geschreven door Len Uhley, schrijver/medebedenker van Talespin, onder regie van Dev Madan, medebedenker van Sly Cooper (nu de Lead Art Director van Final Strike Games). Elk seizoen duurt ongeveer 3 maanden en bevat een nieuw speelbaar personage, tijdelijke evenementen, roulerende game modi en playlists, een nieuwe Blast Pass, een nieuw ranked seizoen en nog veel meer! Bezoek het blogbericht hier voor meer informatie over wat je kunt verwachten tijdens Season 1 (en daarna).

Het team heeft deze week ook twee nieuwe trailers uitgebracht, waarin de kleurrijke cast met speelbare personages en de uitgestrekte wereld van Crater worden geïntroduceerd. In de video “Meet the Heroes” zie je alle 10 helden die vanaf het begin beschikbaar zijn, hun unieke vaardigheden, hun speelstijl en het allerbelangrijkst: hun kenmerkende raketwerpers. In de trailer “World of Crater” reizen spelers door 10 levendige maps, waaronder een woestijn boordevol uitgestorven dinosaurusachtige wezens, futuristische steden, jungles met edelstenen, piratenlagune’s en een onderwaterwereld. Bekijk de video Meet the Heroes hier en de trailer World of Crater hier.

Rocket Arena is vanaf dinsdag 14 juli verkrijgbaar voor €29,99 (Standard Edition) of €39,99 (Mythic Edition) op PlayStation 4, Xbox One en PC via Origin en Steam. Rocket Arena is tevens het eerste EA-spel met ondersteuning voor cross-play en het eerste seizoen begint op 28 juli, slechts twee weken na de release.