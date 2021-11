Harmonix maakt sinds vandaag officieel onderdeel van Epic Games. Je kent de ontwikkelaar wellicht van hun ritmische games als Guitar Hero en Rock Band.

In een blog laat de ontwikkelaar weten voortaan onderdeel van Epic Games te zijn om daar games te ontwikkelen. Daarnaast zal de ontwikkelaar Rock Band en Defuser blijven ondersteunen. Zo zal de eerder aangekondigde DLC voor Rock Band gewoon nog verschijnen.

Helaas zal de ontwikkelaar niet werken aan een (spirituele) opvolger van een van diens ritmische games, maar aan ‘musical journeys en gameplay’ voor Fortnite. Het is al eerder voorgekomen dat in de Battle Royale live concerten en trailers van films werden getoond. Met de expertise van Harmonix wil men deze muziekervaring verder uitbreiden.

Harmonix kwam in 1995 tot stand en bracht in de afgelopen 25 jaar diverse ritmische games uit voor diverse uitgevers. In 2010 werd de studio onafhankelijk, nadat het door Viacom van de hand werd gedaan. De meest recente game die Harmonix maakte was Defuser, een ritmische game dat in 2020 uitkwam.