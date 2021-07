De Nacon Direct van vandaag bevatte voornamelijk korte updates over eerder aangekondigde games, maar ook de aankondiging van RoboCop: Rogue City.

Dit was op zich een aangename verrassing, maar helaas onthulde de trailer niet veel informatie. De game speelt zich af in Detroit, is een first person shooter en wordt in 2023 verwacht. RoboCop kwam onlangs nog in Mortal Kombat 11, maar een nieuwe game hadden we eigenlijk niet aan zien komen.