Roadmap Season 4 Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone

Activision en Raven Software hebben meer informatie gegeven over de komende content updates voor Season 4 van Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone.

In de komende weken is er voor Call of Duty fans veel om naar uit te kijken voor zowel Black Ops Cold War als Warzone. Zo komt er een klassieke map naar de multiplayer van Cold War en krijgen Warzone-spelers krijgen een nieuwe modus genaamd Payload.

De update zal weer een flinke aanslag op je vrije ruimte hebben, aangezien deze tussen de 11,4 GB en 21,3 GB is. Voor gamers die alleen Warzone spelen blijft de schade “beperkt” tot 8,9- 10,4 GB.

In een blog op de officiële website laat de ontwikkelaar weten dat mensen die van closed combat gevechten kunnen uitkijken naar een nieuwe SMG (OTs 9 SMG) en de Mace (een melee wapen).

Ook kunnen spelers uitkijken naar een nieuwe Operator, genaamd Weaver (die bij de Nato factie hoort). De daarbij behorende bundel bevat daarnaast ook een Operator Skin, drie blauwdrukken van wapens en een finishing move.

Voor spelers van Warzone komt de modus Payload“Geïnspireerd door eerdere traditionele Call of Duty-spelmodi zoals Call of Duty: WWII’s War Mode, plaatst Payload twee teams van 20 spelers tegen elkaar in een race tegen de klok voor cruciale informatie, aangezien deze voertuigen satellietonderdelen bevatten die kunnen helpen de balans te verschuiven. van de oorlog tussen Perseus en de NAVO,”

Het aanvallende team moet binnen een bepaalde tijd de voertuigen langs bepaalde diverse checkpoints te rijden. Het verdedigende team kan dit allemaal voorkomen door onder andere obstakels te plaatsen.

Daarnaast kunnen spelers meer blauwdrukken vrijspelen, aangezien er na het voltooien van twee contracten een Contraband missie zal verschijnen. Hiermee kunnen spelers diverse blauwdrukken vrijspelen, als zij de missie voltooien.

Tot slot staat er voor Black Ops Cold War-spelers nog een nieuwe Zombie map op de planning, namelijk Mauer ter Toten.