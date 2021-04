Roadmap Call of Duty Black Ops Cold War en Warzone Season 3 onthuld

Morgenavond staat er een groot event voor Call of Duty Warzone in de planning en dit einde betekent het begin van Season 3 voor Black Ops Cold War en de Battle Royale.

Naast een vernieuwde map voor Warzone (het blijft Verdansk, maar dan uit de jaren ’80) staat er voor Season 3 ook nog veel meer in de planning, maar dan voor Call of Duty Black Ops Cold War. Zo komt er een nieuwe modus genaamd Hunt For Adler, die de Black Ops Cold War crew in Verdansk gaat introduceren.

“Operation Rapid Sunder gaat morgen online en dat zal het einde van de zombie invasie in Verdansk inluiden en daarmee ook het begin van een nieuwe in-game seizoen. “De situatie in Verdansk heeft een kritiek niveau bereikt”,

luidt een beschrijving van de gebeurtenis.

“Het lijkt erop dat de gevechtszone te gevaarlijk is geworden voor zelfs een Tier 1-operator om in te overleven. Is er een vuurzee op handen? Het antwoord is nog onbekend, hoewel het wordt aanbevolen om je schema voor de week leeg te maken en jezelf voor te bereiden op een totale chaos in de Warzone.”

Het Armistice Central Command zal gedurende het event, dat morgenavond vanaf 21 uur van start zal gaan, direct met de soldaten gaan communiceren voor verdere instructies.

Nieuwe operators Season 3

Season 3 zal ook drie nieuwe operators voor zowel Black Ops Cold War als Warzone introduceren, namelijk:

Wraith : Wraith, de ex-Noorse specialist in alpine oorlogsvoering (en Perseus-agent), is beschikbaar op niveau nul van de Battle Pass van Season 3 en zal beschikbaar zijn vanaf de eerste week van het nieuwe seizoen.

: Wraith, de ex-Noorse specialist in alpine oorlogsvoering (en Perseus-agent), is beschikbaar op niveau nul van de Battle Pass van Season 3 en zal beschikbaar zijn vanaf de eerste week van het nieuwe seizoen. Roman “Knight” Gray: Premium DLC. Knight is een Ierse operator en M16 wetworks-agent die halverwege het seizoen arriveert.

Premium DLC. Knight is een Ierse operator en M16 wetworks-agent die halverwege het seizoen arriveert. Antonov: Premium DLC. Antonov, een ex-huurmoordenaar, trad toe tot het leger in plaats van een verlengde gevangenisstraf voor zijn misdaden. Door het Warschaupact gewantrouwd vanwege zijn criminele verleden, krijgt hij taken toegewezen die niemand anders wil: ontmanteling van bommen en hazmat-werk.

Captain Price zal dit seizoen ook meedoen met de pret, die “het tijdperk van de Koude Oorlog in zal worden gestuwd en zal worden uitgerust met tactische uitrusting die geschikt is voor de meest clandestiene natte werkoperaties”.

Degene die aan het begin van seizoen drie een versie van Black Ops Cold War kopen, ontvangen de Captain Price Operator voor gebruik in Black Ops Cold War en Warzone. Bovendien ontvangt iedereen die Black Ops Cold War al bezit, automatisch de Captain Price Operator aan het begin van seizoen 3 – je moet echter eerst Black Ops Cold War opstarten om hem als speelbare agent in Warzone te registreren.

Nieuwe wapens

Season 3 zal ook een hoop nieuwe wapens gaan introduceren, om precies te zijn 6, namelijk:

PPSh-41: SMG (Launch Week) – Obtain the PPSh-41 for free, ready to use in Black Ops Cold War and Warzone at Tier 15 of the Season Three Battle Pass.

– Obtain the PPSh-41 for free, ready to use in Black Ops Cold War and Warzone at Tier 15 of the Season Three Battle Pass. Swiss K31: Sniper Rifle (Launch Week) – Aggressive sharpshooters will be in their element with this new rifle, whether it’s sniping out in the wilds of Warzone or pushing forward on objectives in Black Ops Cold War.

– Aggressive sharpshooters will be in their element with this new rifle, whether it’s sniping out in the wilds of Warzone or pushing forward on objectives in Black Ops Cold War. Ballistic Knife: Melee (Launch Week) – Available in Black Ops Cold War at the launch of Season Three and in Warzone mid-season.

– Available in Black Ops Cold War at the launch of Season Three and in Warzone mid-season. CARV.2: Tactical Rifle (In-Season) – Boasting moderate firepower with solid recoil control and a large ammo pool, the CARV.2 cuts the deepest when used for mid- to long-range engagements.

– Boasting moderate firepower with solid recoil control and a large ammo pool, the CARV.2 cuts the deepest when used for mid- to long-range engagements. AMP63: Pistol (In-Season) – Expect this weapon to output high amounts of damage in a short period of time thanks to its full-auto nature, which makes it highly effective in close quarters.

Expect this weapon to output high amounts of damage in a short period of time thanks to its full-auto nature, which makes it highly effective in close quarters. Baseball Bat: Melee (In-Season) – Obtain the Ballistic Knife, CARV.2, AMP63, and Baseball Bat during Season Three in one of two ways: complete an in-game challenge to obtain the free base weapon, or pick up a bundle with a Blueprint version when it appears in the Store.

Nieuwe maps en modi Black Ops Cold War

Voor Black Ops Cold War spelers brengt Season 3 ook een aantal nieuwe en terugkerende maps naar de multiplayer. Yamantau (6v6, launch week); Diesel (6v6/2v2/3v3, launch week); Standoff (6v6, in-season); en Duga (multi-team, in-season) zijn allemaal nieuwe maps.

Qua modi zien we de terugkeer van Sticks and Stones. “Het is elke operator voor zichzelf, waarbij elke speler inzet met de R1 Shadowhunter-kruisboog, Ballistic Knife en een Tomahawk”, aldus de omschrijving. “Verdien score met kruisboog- en ballistische meskills, en elimineer vijanden met de Tomahawk om hun score failliet te laten gaan tot nul.” De eerste speler die de scorelimiet bereikt of de speler met de hoogste score wanneer de timer afloopt, wint.”

Multi-Team Elimination is een nieuw modus die gedurende Season 3 zal worden geïntroduceerd. Hierin zullen teams van vier spelers zo lang mogelijk moeten overleven, terwijl zij steeds meer uit moeten kijken voor de radiatie. In deze modus zullen respawns gelimiteerd zijn en de loadouts beperkt zijn.

Installatiegrootte Season 3 Black Ops Cold War en Warzone

Een nieuw seizoen voor Black Ops Cold War en Warzone betekent vaak toch weer een flinke aanslag op je SSD/ HDD. Ook dit keer zal je rekening moeten houden met de grootte van de installatie, die als volgt is:

Black Ops Cold War:

PlayStation 5: 12.3GB

PlayStation 4: 8.1GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 11.6GB

Xbox One: 8.3GB

PC: 13.1GB

Warzone:

PlayStation 5: 25.6GB

PlayStation 4: 25.6GB

Xbox Series X / Xbox Series S: 25.9GB

Xbox One: 25.9GB

PC: 25.2GB