Een nieuwe champion genaamd Zeri maakt vandaag haar officiële entree in League of Legends. Ze heeft een speciale connectie met elektriciteit en is afkomstig uit de krochten van Zaun, een district in Runeterra dat meer in detail is uitgewerkt in de hitserie Arcane. Zeri is dankzij een ongewone kracht een uitzonderlijk snelle en krachtige scherpschutter.

Zeri heeft de volgende abilities:

• Passive Ability – Living Battery

Zeri krijgt meer Movement Speed elke keer als ze een schild krijgt. Als ze een vijandelijk schild beschadigt, absorbeert ze de energie van dat schild waar ze zichzelf mee kan beschermen.

• Q – Burst Fire

Passief: De basisaaanval van Zeri doet magic damage, schaalt met AP en wordt gezien als een ability. Bewegen en het gebruiken van Burst Fire slaat energie op in Zeri’s Sparkpack. Wanneer deze volledig is opgeladen doet haar volgende basisaanval bonusschade en vertraagt het de vijand.

Actief: Burst Fire schiet een salvo van zeven kogels die fysieke schade toebrengen aan de eerste vijand die geraakt wordt. Burst Fire schaalt mee met AD en wordt gezien als een aanval, waarbij de eerste kogel on-hit-effecten toepast. De cooldown komt overeen met de timer van Zeri’s basisaanval.

• W – Ultrashock Laser

Zeri vuurt een elektrische puls af. De eerste vijand die hiermee wordt geraakt ontvangt schade en wordt vertraagd. Wanneer de puls een muur raakt schiet deze een laser af vanaf het punt van impact.

• E – Spark Surge

Zeri dasht een korte afstand en genereert meer energie voor de volgende drie casts van haar Burst Fire. Hierdoor gaan de casts recht door vijanden heen. Ze springt over elk terrein waar ze tegenaan dasht, afhankelijk van de hoek. Het raken van een champion met een aanval of ability vermindert de cooldown van Spark Surge.

• R – Lightning Crash

Zeri schiet elektriciteit die vijanden in de buurt beschadigt en zichzelf voor een korte duur ‘overcharged’. In deze staat brengt Zeri meer schade toe en heeft ze een hogere aanvals- en bewegingssnelheid. Ook concentreert de schade van Burst Fire zich in een sneller driedubbel schot dat met bliksem meerdere vijanden tegelijk aanvalt. Als Zeri vijandelijke champions aanvalt, onvangt ze nog meer Movement Speed en wordt de duur van haar overcharged-status vernieuwd.