Riot Forge komt met drie nieuwe games

De third-party tak van Riot Games, bekend van League of Legends, kondigt aan met een drietal nieuwe games te komen, waarvan er twee per direct beschikbaar zijn.

Als eerste komt Riot Forge met Ruined King: A League of Legends Story. Men gaat met verschillende helden uit de serie aan de slag in het gebied Bilgewater, waar een zwarte mist ernstige schade aanricht, waar de Ruined King verantwoordelijk voor lijkt te zijn. In de Action RPG stel je een team samen van bekende helden als Ahri, Miss Fortune, Braum, Yasuo en meer om dit kwaad te stoppen. Ruined King: A League of Legends Story is per direct beschikbaar voor de PC, Playstation en Nintendo Switch.

It’s time to save Bilgewater, Captain. Ruined King: A League of Legends Story from @AirshipSyn is available now on Nintendo Switch, Xbox, Playstation, Steam, GOG, and Epic Games. Set sail and #RiseAgainstRuin ☠️ https://t.co/VjX3z5VpHv pic.twitter.com/zkODcGd2vP — Riot Forge (@RiotForge) November 16, 2021

De volgende game in deze plots uitgebrachte reeks games is Hextech Mayhem, een 2,5D runner-game. Maar niet zomaar een runner, een muzikale runner! Samen met explosiemeester Ziggs ga je op de beat van A naar B, met vele explosies en vijanden onderweg. Ook deze game is per direct beschikbaar voor de PC en de Nintendo Switch.

It’s showtime in Hextech Mayhem: A League Legends Story, the most bombastic rhythm runner from @TotallyChoice. Cause musical pandemonium as you bomb to the beat and groove to the mayhem. Available now on Nintendo Switch, PC, and Netflix coming soon. 💣 https://t.co/6At4ptwoPi pic.twitter.com/DyKmUhXfqz — Riot Forge (@RiotForge) November 16, 2021

Als laatste hebben we Song of Nunu: A League of Legends Story. Dit gaat over het jongetje Nunu, wat een onwaarschijnlijke vriendschap aangaat met de yeti Willump. Samen gaan ze op een mooi avontuur, waar je puzzels met magie oplost, vecht met gevaarlijke beesten en je de koude landschappen van Freljord bezoekt. De game komt volgend jaar uit voor alle consoles.

Zitten jullie erg te wachten op nog meer verhalen in het universum van League of Legends, nu ook de Netflix-serie Arcane is uitgekomen, of vind je het overbodig? We horen het graag!