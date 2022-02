Riders Republic kondigt allereerste Prada samenwerking en een Free Weekend aan

Riders Republic introduceert een samenwerking met het innovatieve Italiaanse merk Prada, om de iconische collectie met rode strepen, Prada Linea Rossa, naar de wereld van Riders Republic te brengen.

Daarnaast is de gehele game vanaf donderdag 10 februari 17:00 uur tot maandag 14 februari 20:00 uur gratis speelbaar op PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S en Xbox One. Nieuwe spelers kunnen de game nu alvast pre-loaden op PlayStation.

Spelers die vanaf nu de Riders Ridge induiken, worden ondergedompeld in een thematische ervaring, versierd met de kleuren van Prada Linea Rossa. Prada Linea Rossa combineert invloeden uit de wereld van technische sportkleding met gestroomlijnde silhouetten en herdefinieert zo het idee van moderne luxe, met een focus op technische details en nieuwe productiemogelijkheden. Dynamische, veelzijdige en high-performance ontwerpen definiëren een nieuw stedelijk uniform gericht op beweging.

Deze samenwerking biedt unieke activiteiten en extra’s, namelijk:

• Een nieuw evenement, Prada Beyond the Line: dit evenement is alleen of met vrienden te spelen en is een creatieve nieuwe kijk op een van de meest epische sneeuwparken van de Republic. Spelers maken gratis gebruik van de Fraction x Prada Linea Rossa-ski’s, de Riders Republic Jumbo Bike en de nieuwe freestyle sneeuwscooter*.

• Een originele in-game outfit, exclusief ontworpen door Prada voor Riders Republic; spelers kunnen de outfit vrijspelen door deel te nemen aan de Shackdaddy Bandits wekelijkse uitdagingen.

• Een nieuw Prada sponsorprogramma, met nieuwe uitrusting zoals een fiets, ski’s, snowboard en twee extra originele Prada outfits (beschikbaar vanaf 16 februari).

“We zijn blij dat we de kans hebben gekregen om samen te werken met Prada om originele sportoutfits en gear te ontwerpen onder hun Linea Rossa-collectie, en deze naar Riders Republic te brengen”, aldus Arnaud Ragot, Game Director bij Ubisoft Annecy. “We streven ernaar om onze spelers een rijke en gevarieerde ervaring te bieden in de game, en kijken er naar uit om te horen wat ze te zeggen hebben over deze leuke nieuwe content en originele in-game collectie.”

Riders Republic is reeds verkrijgbaar voor Xbox Series X, Xbox Series S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, Stadia, Amazon Luna, Windows pc via de Epic Games Store en de Ubisoft Store, en als onderdeel van Ubisoft+, Ubisofts abonnementsservice. Spelers die Riders Republic op de huidige consoles aanschaffen, ontvangen een gratis next-gen upgrade voor Xbox Series X of PlayStation 5. Hun progressie en in-game content blijft behouden tussen de huidige en volgende generatie consoles dankzij het nieuwe Ubisoft Connect-ecosysteem.