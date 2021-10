Riders Republic gratis speelbaar van 21 tot 27 oktober

Riders Republic introduceert een tijdelijke Trial Week van 21 tot 27 oktober voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X|S, Xbox One, Stadia en Windows PC via de Ubisoft Connect en de Epic Games Store.

Tijdens deze week scheuren spelers 4 uur lang door de game voor de officiële lancering op 28 oktober. Tevens wordt alle progressie van de Trial Week overgedragen naar de volledige game.

Spelers worden uitgedaagd om deel te nemen aan de Mad Challenge: een multiplayerwedstrijd waarin spelers prijzen kunnen winnen. Om deel te nemen moeten spelers de introductietutorial doorlopen en vervolgens 20 sterren behalen om ShackDaddy’s ‘Exclusive Multiplayer Contest’ vrij te spelen en zo toegang te krijgen tot de Mass Race. Spelers die in de top 10 eindigen in een massarace, komen in aanmerking voor een willekeurige trekking, waarbij één speler een custom Canyon x Riders Republic fiets en een Gold Edition van Riders Republic wint. Andere winnaars ontvangen ook een Gold Edition van Riders Republic. Om deel te nemen aan de Mad Challenge, check dan de officiële website van de game.

De Riders Republic Trial Week geeft spelers toegang tot alle vijf de carrièreprogressies, met daarnaast ook de kans om het op te nemen tegen andere spelers in alle multiplayermodi:

• Mass Races: Hoe gekker, hoe beter in deze epische multisportieve races. Om te garanderen dat alle deelnemers van de Mad Challenge dezelfde ervaring hebben, worden massaraces beperkt tot 32 spelers voor een betere gelijkheid tussen nieuwe en huidige generatie consoles/pc’s, aangezien crossplay mogelijk is. Elk uur verschijnen er willekeurig nieuwe races op de map, waardoor spelers goed moeten opletten om hun positie te behouden en behendig moeten blijven met behulp van hun skills terwijl ze strijden voor de overwinning.

• Versus Mode: Spelers vergezellen hun vrienden in hun carrièreprogressie om te zien wie de beste is.

• Tricks Battle: Strijd in 6v6-wedstrijden en probeer zoveel mogelijk trucs te landen op de verschillende gevarieerde onderdelen om ze te veroveren en punten te verdienen. Het team met de hoogste score wint.

• Free for All: Daag nieuwe tegenstanders uit en laat ze zien hoe het moet via een afspeellijst met verschillende evenementen.

Voor meer info over de PC-specificaties, check dan even de officiële website van Ubisoft.

Riders Republic is vanaf 28 oktober 2021 verkrijgbaar voor PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series X | S, Stadia en Windows PC via de Epic Games Store en de Ubisoft Store.