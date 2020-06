Review: XCOM 2 Collection (Nintendo Switch)

2K is de laatste tijd lekker bezig om hun oude, gouden titels over te plaatsen naar de Nintendo Switch. Zo zijn de Bioshock Collection, NBA 2K20 en Civilization VI al te koop voor de draagbare console. Nu is het tijd voor XCOM 2!

Ik zal in de review niet te diep ingaan op het spel zelf: immers kwam XCOM 2 uit in 2016 en de daarop volgende uitbreiding, War of the Chosen, werd uitgebracht in 2017. Ik zal het daarom hebben over hoe het spel speelt op de Nintendo Switch.

Korte introductie

Voor degene die nog nooit van XCOM 2 hebben gehoord: het is een turn-based tactisch spel, waarin de laatste rebellen op aarde vechten tegen ADVENT, de aliens die de aarde hebben overgenomen in het eerste deel en de wereld hebben veranderd in een fascistische staat, waarin het lijkt alsof we in weelde leven maar de mens onderdrukt wordt door het technologisch superieure ras. Het is daarom aan jou, de Commander, om kleine teams van soldaten in te zetten om de ADVENT te bestrijden terwijl je ook jou basis moet upgraden.

Het spel is extra spannend omdat soldaten makkelijk dood kunnen gaan en ook dood blijven. Gewonde soldaten behouden trauma’s die nadelige effecten hebben om het veld. Het spel kan zeer frustrerend zijn omdat je na urenlang spelen jouw team binnen één beurt kan worden uitgeroeid omdat je een 90% kans mist, of dat de aliens uit een onmogelijke hoek jouw beste soldaat omleggen. De frustratie wordt gelukkig afgewisseld met de nagelbijtende spanning en de euforie als je jouw team zonder schrammen door een lastige missie kan loodsen.

Bestandsgrootte gehalveerd

XCOM 2 op de Switch bevat het basisspel én de uitbreiding, die apart van elkaar te spelen zijn. Het spel is 27GB groot wat tegenwoordig niet veel is, maar voor de kleine opslag van de Switch is dit een behoorlijke kluif. Het is daarom aan te raden een SD-kaart aan te schaffen zodat je niet al jouw spellen eraf moet halen. Het is overigens knap van 2K dat ze de bestandsgrootte zo klein hebben gekregen, aangezien het spel plus de uitbreiding op de PC zo’n 65GB in beslag nemen. Ze hebben in ieder geval rekening gehouden met de kleine ruimte op de Switch!

Grafische downgrade, maar geen compromissen

De beknibbeling op de grootte is overigens wel te zien: hoewel het spel zo’n vier jaar oud is, zie je dat het op de Switch flink gedowngrade is. De schaduwen zijn lelijk, veel texturen zijn zeer blurry en gezichten zijn in de handheld modus nauwelijks te herkennen. Het spel draait op maar op 540p in handheld modus en 720p in docked, wat in 2020 wat barbaars over kan komen. Het is in handheld soms ook lastig om de teksten goed te lezen, doordat deze door de lage resolutie zeer karteling en wazig zijn.

Dit is wel te overkomen; er zijn uiteraard wat compensaties nodig om een PC-spel op een draagbare console te laten draaien, zeker omdat er verder geen compromissen zijn genomen. Het gaat om het volledige spel, met alle toeters en bellen eraan.

Slechte performance

Wat ik wel kwalijk vind is dat de performance erbarmelijk kan zijn. De laadtijden zijn zeer lang; een spel laden kan tot een minuut duren en het laden tussen missies kan een halve minuut tot een minuut duren. Als het spel eenmaal geladen is, zie je dat de arme Switch moeite heeft om alles goed in te laten, wat ook een aantal seconden duurt.

Niet alleen dat, het spel kan aardig stotteren en haperen. Cutscenes kunnen even vastlopen, wanneer je soldaten weer landen na een missie kan de Switch zakken naar een framerate met een enkel cijfer en tijdens de gevechten zie je veel glitches en rare inkak momenten. Na een tijdje spelen wen je hier wel aan – zet de Zip Line modus aan zodat je een hoop ergernissen overslaat – dus ook dit maakt X-COM 2 op de Switch geen vervelende ervaring.

Controls zijn even wennen

Waar je ook aan moet wennen zijn de controls zelf; dit soort spellen zijn duidelijk gemaakt met een toetsenbord en muis in gedachte en hoewel 2K z’n best heeft gedaan om dit te vertalen naar een controller, is het toch altijd even onwennig. Na een aantal uren spelen went dit wel en het is ook niet eerlijk dit als een Switch probleem aan te merken, omdat de PS4- en Xbox One versies ook worden gespeeld met een controller.

Geen Switch specifieke aanpassingen

Wat ik ten slotte nog wel mis, zijn Switch specifieke features. Zo is er totaal geen touchscreen besturing, iets wat erg had kunnen helpen bij het gemakkelijker besturen van het spel. Ook is het vervelend dat je cutscenes niet kan pauzeren; als ik moet overstappen van trein kan ik het filmpje niet even stil zetten, waardoor ik belangrijke verhaalelementen mis. Het had ook leuk geweest kunnen zijn als ik de Switch Joycons had kunnen gebruiken als een bewegingscontroller of een mouse pointer. Je kan uiteraard niet alles implementeren, maar het had fijn geweest als het spel iets meer op maat was gemaakt voor de Switch.

Adequaat

Al met al is XCOM 2 op de Switch een adequate port; het spel is nu draagbaar speelbaar zonder content compromissen, maar het is ook niet meer dan dat. Ik kan dit spel alleen aanraden als je de Switch gebruikt als draagbaar apparaat; speel je vooral Docked, dan zou ik zeker voor een versie gaan op een ander platform.