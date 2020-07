Review: The Outer Worlds (Switch)

Obsidian Entertainment wist ons vorig jaar aardig te verrassen met hun actie-RPG The Outer Worlds. Toen de Switch-versie aangekondigd werd, kon ik al niet wachten om de game ‘on-the-go’ te kunnen spelen. Al had ik er achteraf gezien toch liever iets langer op gewachten.

Echt heel lelijk

De RPG van Obsidian heeft een bepaalde charme die we niet vaak eerder zagen in dergelijke RPG’s . De studio achter Fallout: New Vegas en South Park: The Stick of Truth heeft bakken aan RPG ervaringen en wist daar met The Outer Worlds een flinke stap bovenop te doen.

We weten allemaal dat de Nintendo Switch niet zo krachtig is als de PlayStation 4 en Xbox One, maar dat een Witcher 3 Wild Hunt er prima speelbaar op is, leek nieuwe deuren te openen. Echter als je The Outer Worlds wilt spelen, zal ik je niet aanraden om de Nintendo Switch-versie te spelen. Tenzij je niks anders in huis hebt natuurlijk.

De versie voor de PlayStation 4 en Xbox One was al niet de mooiste game ooit, maar wist dit te compenseren met diens leuke humor en vermakelijke gameplay. De Nintendo Switch-versie is daarentegen in heel veel dingen discutabel. Het is niet meer een kwestie van wat concessies doen om hem op de hybride console van Nintendo te kunnen draaien, maar je zou eerder afvragen of een port nog wel gerechtvaardigd is.

Zo zie je de details van de omgeving tot pakweg een anderhalf à twe meter. In de verte zie je dat kleuren door elkaar heen lopen en zullen we ook maar zwijgen over de beloofde 1080p en 720p voor de docked en handheldmodus. De handheld haalt namelijk maximaal 520p, maar duikt daar ook vaak onder.

Alles ziet er uit zoals je het niet verwacht en soms is het zo erg dat het lijkt alsof vijanden gecamoufleerd zijn en je dus niet eens in de gaten hebt door wat je nou eigenlijk beschoten wordt. Ik kan me niet voorstellen dat je de keuze maakt om deze game in handheld te gaan spelen als je de game ook vele malen beter op de pc, PlayStation 4 of Xbox One kunt spelen voor een veel leuker bedrag (op Xbox One staat hij zelfs bij Xbox Game Pass).

Op eigen risico

Ik ga ook niet meer woorden vuil maken over deze game dan nodig is. Haal de game alleen als je geen Xbox One, PlayStation 4 of mid-range pc in huis hebt. Zelfs dan nog houd in gedachten dat je verre van de optimale versie van deze game krijgt voorgeschoteld.

Ik heb ook bewust gekozen om geen afbeeldingen van de Switch-versie te plaatsen, aangezien ze nagenoeg nergens te vinden zijn. Check even de site van Gamespot om vergelijkingen te zien, waarin je goed kan zien hoeveel deze game heeft moeten inleveren om op de Switch te kunnen draaien.

Uitgever: Private Division

Ontwikkelaar: Obsidian Entertainment

Releasedatum: 5 juni 2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op:Nintendo Switch