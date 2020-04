Review: Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is een hele mond vol. Oudere gamers zullen deze game vast nog wel kennen van de GameBoy Advance of Nintendo DS. Wat heeft deze Pokémon spin-off allemaal te bieden?

Niet wat je gewend bent

Om maar meteen met de deur in huis te vallen; Pokémon Mystery Dungeon is compleet anders dan een reguliere game uit de franchise. Normaal gesproken vang, train en vecht je samen met of tegen Pokémon om de beste trainer te worden. In deze game is dat wel anders, hier ben je namelijk zelf een Pokémon.

Het begint allemaal vrij mysterieus, wanneer je plots wakker wordt na een tijd in slaap te zijn geweest. Echter is er geen tijd om lang na te denken, want de eerste missie wacht al; het redden van Caterpie. In deze eerste missie wordt de gameplay meteen duidelijk uitgelegd. Hier heb je ook meteen in de gaten dat het geen normale Pokémon game is.

Het redden en onderzoeken

In de game draait het vooral om het voltooien van missies. Als reddingsteam is het de taak om zoveel mogelijk Pokémon te helpen die of vastzitten in bepaalde gebieden of juist iets nodig hebben, zoals een voorwerp of een bes. In de loop van de game kunnen er steeds grotere gebieden worden vrijgespeeld. Grotere gebieden betekent natuurlijk ook meer uitdaging. Er zijn eigenlijk twee soorten missies.

De rode draad missies geven antwoord op de vraag hoe jij als Pokémon hierin terecht bent gekomen. Door het voltooien van deze opdrachten gaat namelijk de verhaallijn steeds een stap verder. Er gebeuren merkwaardige dingen die ervoor zorgen dat het reddingsteam beter wordt en in contact komt met de meer ervaren reddingsteams. Het begint klein met het redden van een aantal ‘zwakke’ Pokémon, maar al gauw worden de missies zwaarder en veel moeilijker. Daarbij horen natuurlijk ook zeldzame, krachtige Pokémon.

Zijmissies zorgen er voor dat jouw reddingsteam kan groeien, uitbreiden en beter kan worden. Net als in de originele Pokémon game is het ook hier mogelijk om te levelen. Iedere missie geeft weer andere beloningen, waarvan sommigen erg de moeite waard kunnen zijn. Vaak is het zo dat de mooiste beloningen ook de meeste moeite kosten. Al is dat soms lastig in te schatten van tevoren. Het moeilijkheidsniveau wordt wel aangegeven, alleen blijven de Dungeons onvoorspelbaar.

Geen simpele Dungeons

Hoewel het in Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX allemaal langzaam opstart en in het begin nogal repeterend aanvoelt, is er zeker wel een progressie merkbaar. Het doen van missies wordt misschien eentonig, maar de uitdaging om in deze gebieden niet dood te gaan wordt wel steeds groter. Het nare is ook dat alles wat je meeneemt aan geld of items in een gebied, kwijtraakt als het game-over is.

Zodra de missie in een gebied start, tikt er eigenlijk constant een klok. Iedere stap die je zet verhoogt namelijk het hongergevoel van het team. Door items te gebruiken kan deze honger wel worden gestild, echter zijn er nog veel meer problemen om rekening mee te houden. Wilde Pokémon vallen aan, er liggen vallen her en der verspreid in het gebied en er kan maar een maximaal aan items worden meegenomen. Iedere keer is het dus afwegen geblazen. Daarnaast worden de gebieden ook steeds groter, hoe verder je komt in de game. Gelukkig is een goede voorbereiding het halve werk!

Voordat je aan een missie begint

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX draait om het volbrengen van allerlei missies. Om dit steeds tot een goed einde te brengen kan er in het dorp waar je verblijft flink gewinkeld worden. Zo is er een winkel die het teveel aan items en geld netjes bewaard. Er is ook een dojo om vooraf met een aantal zwakkere Pokémon te trainen en er zijn natuurlijk winkels om items en andere handige spullen te kopen.

Om missies te accepteren moet je langs bij het postkantoor (soms zitten er ook missies in je brievenbus). Nieuw bij deze versie van Mystery Dungeon is het online te hulp schieten van andere teams die het niet gehaald hebben. Leuk, maar soms ook erg lastig. Je weet nooit waar je in terechtkomt. Bij de meeste missies die ik probeerde, raakte ik zelf ook al mijn items en geld kwijt.

Toen en nu

In 2006 verscheen deze game al eerder op de Nintendo DS. Toevallig had ik de game en de handheld nog liggen. Om te beginnen met het goede nieuws, er zijn zeker wat verbeteringen doorgevoerd. Zo heeft de game een grote grafische update gekregen en klinkt alles ook even mooier op de Nintendo Switch. Toch is het jammer dat er verder geen gameplay veranderingen zijn gedaan. Zo zijn de Dungeons vrijwel hetzelfde gebleven en is er ook geen extra content toegevoegd om de game net even iets meer inhoud te geven. Een proloog of epiloog had niet misstaan in deze versie. Daarnaast is het zonde dat er geen Nederlandstalige versie speelbaar is, terwijl dit bij de meest recente Nintendo Switch games nu wel standaard gebruikelijk is. Wellicht komt dit nog in de toekomst via een update.

Natuurlijk zijn er wel wat waardevolle toevoegingen, zoals wat meerdere generaties Pokémon en meer keuze om te kiezen uit een partner. Er zijn online mogelijkheden en de besturing is aangepast aan de Joy-Con controllers. Er is veel gebeurd onder de motorkap, alleen voelt het toch een beetje aan als een ‘gemakkelijke’ port.

Gewoon een leuke game!

Pokémon Mystery Dungeon: Rescue Team DX is nog steeds gewoon een goede game. De gameplay is uniek voor de Pokémon wereld. Dat maakt deze spin-off ook interessant voor de fans. De tactische elementen zijn tof en zijn ook erg uitdagend op een gegeven moment. De moeilijkheidsgraad is zelfs zo hoog dat game-over ook echt game-over betekent. Alles kwijt en opnieuw beginnen. Dat is gameplay die ik op een Nintendo console al een tijdje niet meer heb gezien.

Helaas mis ik bij deze port de extra’s die er eigenlijk in hadden moeten zitten. Een Nederlandstalige versie, meer content dan het origineel en het aanpakken van de gameplay. Hopelijk worden sommige problemen nog opgelost met een update of DLC. Benieuwd naar een Pokémon game die alles anders doet? Dan is deze game zeker iets voor jou!



Uitgever: The Pokémon Company

Ontwikkelaar: Spike Chunsoft

Releasedatum: 6 maart 2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op:Nintendo Switch