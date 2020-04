Review: Path of Giants

Journey Bound Games brengt Path of Giants naar de Nintendo Switch. Is deze puzzel game de moeite waard?

Puzzelen toch net even anders

Path of Giants draait om het oplossen van puzzels. Drie avonturiers zijn op zoek naar de geheimen van een verloren schat. De verhaallijn is hiermee flinterdun, maar daar gaat het ook niet om. De ontwikkelaar heeft veel tijd gestoken in de puzzels zelf. Meer dan 80 levels verspreid over verschillende gebieden. Stuk voor stuk zijn deze goed doordacht en zien er ook nog eens prachtig uit. Hoe gaat het spelen met drie avonturiers in zijn werk?

Gameplay is origineel

Journey Bound Games heeft duidelijk de meeste tijd gestoken in het maken van de puzzels. Deze zitten ook ontzettend goed in elkaar. Vooruitdenken is nodig om met name de lastigere puzzels op te kunnen lossen. Verplaats je een avonturier, dan heeft dat gevolgen voor de andere twee. In het begin leer je de basistechnieken om de manier van denken onder de knie te krijgen. Voor gevorderdere puzzelaars is dit misschien een tikkeltje saai, maar al gauw wordt de moeilijkheidsgraad flink verhoogd. Er komen namelijk steeds meer extra stappen bij. Het indrukken van schakelaars die zorgen voor nieuwe elementen in het level, knoppen die extra trappen of wegen laten verschijnen en ga zo maar door.

Er is goed nagedacht over ieder level en er is zorg aan besteed. Path of Giants heeft een mooie grafische artstyle en hapert vrijwel niet. De besturing werkt fijn en kan zowel met knoppen als touchscreen bediend worden. Een level kan simpel herstart worden en gemaakte zetten kunnen ook ongedaan gemaakt worden. Het werkt allemaal erg fijn, helaas kent een indie game altijd zijn beperkingen.

Weinig voor veel geld?

Bij het aanschaffen van een indie game draait het toch ook vooral om de prijs. Is de hoeveelheid content de moeite waard om die vijf tot tien euro neer te tellen? Path of Giants is voor verschillende apparaten verkrijgbaar, inclusief mobiele telefoon. Op consoles is de prijs iets hoger, waarschijnlijk vanwege de gemaakte aanpassingen om de game er op een groter scherm mooi uit te laten zien. De 80 levels, de mooie artstyle en de uitdagende gameplay is voor mij voldoende om de prijs te rechtvaardigen. Toch kan ik me voorstellen dat het gebrek aan een verhaal, de toch wat repeterende gameplay en de korte speelduur twijfel oproept.

Path of Giants het proberen waard

Zoals met veel indie games wordt Path of Giants ondergesneeuwd door allerlei triple A games. Echter is deze originele puzzelgame toch echt de moeite waard. Er zijn meer dan 80 puzzels beschikbaar die stuk voor stuk ontzettend goed zijn uitgedacht. Daarnaast ziet deze indie game er ook nog eens erg goed uit. De artstyle is mooi en de drie avonturiers zien er tof uit. Journey Bound Games moest wel concessies doen en heeft vrijwel geen verhaallijn toegevoegd. Hierdoor ben je het na puzzel twintig misschien wel even zat. Of dit de prijs van negen euro op de Nintendo Switch rechtvaardigt, laat ik aan jullie. In mijn geval zeg ik volmondig ja!



Uitgever: Journey Bound Games

Ontwikkelaar: Journey Bound Games

Releasedatum: 27 augustus 2019 (14 april 2020 voor de Nintendo Switch)

Platforms: Nintendo Switch, Steam, iOS, Android

Gespeeld op:Nintendo Switch