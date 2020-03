Review: Paper Beast

Soms krijg je te maken met spellen waarvan je vanaf minuut één al weet dat de ontwikkelaar er met liefde en zorg aan heeft gewerkt. De wereld is tot in de kleinste details verzorgd en je merkt al meteen dat het niet gebaseerd is op de grafieken uit een zielloos bedrijf, maar uit de gedachten van een uitermate creatief team. Zo hebben we Paper Beast, wat op papier een fantastische ervaring zou moeten zijn. Helaas hebben we hier te maken met een papieren tijger…

Er is niets lastigers dan een liefdevol product niet met al het enthousiasme en lof te behandelen wanneer je een review schrijft. Je wil een ontwikkelaar die zoveel creativiteit laat zien niet de grond in trappen, aangezien zij het enige wapen zijn tegen het lopende band werk van bedrijven als EA en 2K. Toch wordt je geacht eerlijk jouw eigen ervaring en mening te delen wanneer je schrijft en dat zal ik vandaag dan ook doen. Ik zal in deze review zo goed mogelijk proberen te beschrijven waarom ontwikkelaar Pixel Reef zó dichtbij kwam tot een meesterwerk, maar uiteindelijk tekort zijn geschoten.

Een vreemde wereld en papieren beesten

Wat is Paper Beast? Het is een PSVR – de VR-bril voor de Playstation 4 – exclusieve titel waarin jij als een naamloos wezen in een wereld vol papieren beesten zit. Deze dieren gedragen zich zoals wij dieren kennen; sommige zijn nieuwsgierig, andere schichtig en anderen zijn juist agressief. Ze zullen nooit agressief naar jou zijn, want jij kan niet aangevallen worden. Sterker nog, er is geen mogelijkheid om dood te gaan of om een game over scherm te krijgen; zo’n soort spel is Paper Beast niet. Het is in essentie een physics based puzzelspel, wat betekent dat jij de omgeving om je heen moet gebruiken om obstakels te overkomen. Elk dier heeft speciale vaardigheden die jou weer verder kunnen helpen; zo zijn er schildpadden die zand achterlaten als ze in water staan, wezens die als ze bij een boom staan de boom laten groeien waar dan een luchtballon uitgroeit (als je het speelt is het een stuk logischer) en er zijn ook slangachtige monsters die zand opeten en aan de andere kant weer eruit laten gaan,als een soort tuinslang uit een andere dimensie.

Dit alles doet Paper Beast met nauwelijks tekst – de enige tekst die je zie je op de knoppen als je naar je controller kijkt – en met geen stemacteuren. Het spel geeft jou een omgeving en op basis van het gedrag van de beesten en wat andere que’s, moet jij het als speler zelf uitvogelen wat er moet gebeuren. Pixel Reef slaagt hier met vlag en wimpel voor en daar heb ik enorm veel respect voor; het is gemakkelijk om een speler te begeleiden met tekst of met andere visuele indicaties, zoals een grote pijl of een stipje dat je moet volgen. Paper Beast legt het aan de speler uit met pure ambiance en met het gedrag van de wezens. Tel daarbij op dat de controls zeer vanzelfsprekend en simpel zijn, maar ook erg effectief zijn om te gebruiken. Je kan dingen van afstand gemakkelijk oppakken, naar je toe trekken, van je af duwen en plaatsen waar je wil. Dit is zeer intuïtief gedaan en ik heb geen enkele keer ruzies gehad ermee. Je kan ook makkelijk teleporteren door de wereld en met het rechterpookje draai je met jouw lichaam, wat betekent dat je dit spel ook zittend kan spelen. Simpel, effectief en goed uitgewerkt.

Ook wat betreft deze papieren beesten; petje af. In het eerste uur van Paper Beast keek ik met open mond om mij heen. Zowel de wereld als de beesten zelf zijn creatief, bizar, kleurrijk en indrukwekkend gemaakt. Na een bizarre introductie – daarover later meer – sta je in een woestijn, met op de achtergrond paars en rode bergen, alsof je in een soort trip terecht bent gekomen. Het is bizar en prachtig tegelijkertijd en maar weinig PSVR-spellen hebben mij zo onder de indruk gemaakt. Daarna zie je het eerste papieren beest; het is een gigantisch giraf-achtig wezen. De manier waarop dit wezen is gemaakt van papier, lijkt het alsof dit wezen altijd heeft bestaan. Dit geldt voor alle wezens in Paper Beast; ze zijn allemaal uniek, creatief gemaakt, hebben een logische en natuurlijke rol en geven je allemaal een bepaalde emotie. Het is net alsof je tussen echte beesten loopt, met kleine spinnetjes die zand bovenop een berg willen rollen, andere wezens die weer bij een boom staan te eten en weer andere wezens die op deze herbivoren jagen. Paper Beast is een kunstwerk en dat mag zeker gezegd worden. Ook belangrijk om te vermelden is dat het geluid driedimensionaal is, waardoor de wind in je oren en de geluiden van de beesten overal om je heen lijken te zijn. Gebruik dus een goede koptelefoon als je dit gaat spelen!

Lineair en simpel

Dit is echter mijn struikelblok; Paper Beast is een kunstwerk, maar de gameplay – de essentie van elk spel naar mijn mening – is dat niet. Ja, de puzzels zijn in het begin slim bedacht en ik zat in het eerste half uur mij te vergapen op de creativiteit. Dat je een slangachtig monster zo moet neerleggen dat hij zand opeet en aan de andere kant weer zand eruit poept zodat je een brug krijgt over stromend water, dat is geniaal. Het water zelf is een wezen op zich; het vloeit realistisch door het zand heen, vormt plassen en stroompjes en gedraagt zich zoals echt water zou doen. Dit gevoel heb je in het eerste uur zeker, maar daarna neemt dit af. Uiteindelijk komt het erop neer dat door de afgesloten arena heen en weer wandelt, totdat je wat tegenkomt dat je kan gebruiken.

Je komt er dan ook achter dat het spel extreem lineair is; er zijn geen meerdere oplossingen voor een puzzel, je kan geen alternatieve routes nemen, je kan zelfs geen beesten redden van jagers als deze worden aangevallen. Het spel geeft je de illusie dat jij in de eerder genoemde luchtballon kan sturen, maar dit is ook een lineair pad waarbij je altijd land op dezelfde plek. Dit begint al snel op te vallen, waardoor Paper Beast steeds minder een levende wereld wordt maar meer een set van puzzelkamers die je moet afgaan. Natuurlijk zijn er meer van dit soort spellen, zoals Portal. Maar waar Portal veel humor heeft en genoeg uitdaging om je geconcentreerd te laten nadenken, heeft Paper Beast dit niet. Het spel gaat altijd door in een rustig, sereen tempo en laat je juist ontspannen in plaats van dat je wordt uitgedaagd. Niet alleen wordt het spel hierdoor al snel saai, maar je wordt ook niet betrokken in de wereld zelf. Er zijn maar een paar momenten dat de wereld om jou heen bevestigd dat je ook daadwerkelijk bestaat, in plaats van dat je een zwevende camera bent met goddelijke krachten. Als ik niet meer wordt betrokken in de wereld, dan kan ik mezelf er ook niet toe zetten om ook maar iets te geven om wat er gebeurd.

Bizarre onderbrekingen

Al eerder gaf ik aan dat het spel een bizarre introductie heeft. Toen ik Paper Beast mocht reviewen, had ik gelezen dat het om een sandbox-achtige game ging waarin je jouw eigen wereldje moet beheren met papieren beesten. Ik zat daarom ook met een groot vraagteken boven mijn hoofd toen het spel begon in een donkere kamer met felle lichten, rondstuiterende ballen en met zeer energieke, Japanse muziek op de achtergrond. Ik kon de ballen rondgooien en leren hoe de controls werken – je kan objecten vastpakken op een afstand en als het ware met een touw weggooien, dit werkt erg goed -, maar er gebeurde verder niets. Na een paar minuten sloot ik dit af, met het idee dat dit een soort trainingssessie was.

Dat was niet het geval; ik moest vijf minuten dit rare ritueel doorstaan voordat ik eindelijk in de wereld terecht kwam. Het spel speelt zich af in een simulatie (of niet, maar ik zal niks spoilen) en hoewel ik hier normaal gesproken niks op tegen heb, werkt het in Paper Beast gewoonweg niet fijn. Als je dan eindelijk betrokken wordt in de wereld, gebeuren er weer gekke, wereldbrekende dingen die je eraan herinneren dat je in een virtuele wereld zit. Denk een beetje aan Superhot VR, maar dan ontzettend hinderlijk. Dat klinkt hard, maar ik raakte elke keer geïrriteerd als ik uit de wereld werd getrokken met hard geluid, plotseling een donkere ruimte waar je dan een paar minuten in vast niks terwijl er bijna niks gebeurd en als er opeens letters en cijfers uit de lucht vallen en veranderen in modder, terwijl je weer minutenlang niks kan doen behalve staren. Het is visueel allemaal interessant en creatief, maar het rijmt niet met de liefdevolle wereld die Paper Beast zo zorgvuldig heeft opgebouwd. Het riekt naar de ontwikkelaars die heel graag een plottwist erin wilde hebben, of graag wilde opvallen hiermee. Dat was totaal niet nodig geweest; was er verder gebordeerd op het concept an sich, dan had dit niet nodig geweest.

Proof of Concept

Het gevoel dat ik uiteindelijk kreeg van Paper Beast was dat het een geweldig Proof of Concept is, maar niet een eindproduct. In ieder geval niet als spel; was dit bijvoorbeeld een VR tour of een film geweest, dan had het veel meer gefocust kunnen zijn en kijkers meer in de wereld kunnen trekken. Pixel Reef heeft een geweldige, unieke wereld neergezet maar heeft niet genoeg aandacht besteed aan de gameplay in de game zelf. Dit zie je ook terug in de Sandbox Mode, waar jij de mogelijkheid krijgt om een eigen wereldje op te zetten. Dit is een geweldig idee; als een VR God jouw eigen wereld met een zelfsturend ecosysteem opbouwen; geweldig! Alle elementen zijn er ook, van realistisch vloeiend water, dieren die autonoom zijn en ook op een natuurlijke en realistische manier met de wereld om zich heen gaan, maar ook tools om de wereld om je heen te schapen. Het is daarom ook zó jammer dat het aantal wezens zó gelimiteerd is en dat het stukje land dat je krijgt niet groter is dan een voetbalveld. Je kan er weinig tot niets mee, je krijgt geen noemenswaardige ontwikkelingen te zien; er groeien geen bossen, er ontstaan geen nieuwe wezens, er zijn geen grotere doelen. De sandbox mode is leuk voor een uurtje, maar dan heb je ook alles ermee gedaan dat je kan. Eeuwig zonde dat Pixel Reef hier niet meer mee heeft gedaan, want deze Sandbox Mode had honderden keren meer interessant kunnen zijn dan de lineaire puzzels die we hebben gekregen.

Geen aanrader

Het is een valkuil waar veel VR-spellen in lopen; je kan spelers ondersteboven krijgen met de indrukkende visuals en VR-effecten, maar na deze eerste indruk moet daarachter ook een goed spel zitten. De PSVR bibliotheek zit vol met spellen die goede Proof of Concepts zijn, maar als spel niet volwaardig genoemd kunnen worden. Voor 29,99 is Paper Beast geen dief van je portemonnee, maar het stelt mij teleur omdat het meer had kunnen zijn dan dit. Als wat ik heb uitgelegd jou enthousiast maakt en je wil een wereld waarin je een paar uurtjes kan verdwalen en daarna niet meer wil aanraken, dan raad ik Paper Beast aan. Wil je zoals ik meer dan een ervaring en ook daadwerkelijk een spel, dan zou ik dit spel links laten liggen.