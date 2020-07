Review: Marvel’s Iron Man VR

Hoe tof is het om in het ijzeren pak van Iron Man te kruipen?! De nieuwe PSVR game Marvel’s Iron Man VR laat je precies dat doen! Ik heb de game mogen spelen en ben er nog niet helemaal over uit of het nou echt zo tof is.

Om maar meteen met de deur in huis te vallen, Marvel’s Iron Man VR is een game met twee gezichten. Eigenlijk net als Iron Man zelf, ben je in delen van de game Tony Stark en in delen Iron Man. De een is nodig om het verhaal te vertellen en is matig tot slecht, de ander laat je vliegen en is fantastisch.

Het spookt

Marvel’s Iron Man Vr is zeker niet de eerste VR game die een goed verhaal met sterke gameplay probeert te combineren. Het is wel een van de weinige die het is gelukt. Voor het verhaal moet ik heel erg om de hete brei heen draaien, omdat de kleinste hints spoilers zijn en het hele verhaal voor je kunnen verpesten.

In een verfrissend nieuw verhaal die verder niet vast zit aan de complexe MCU, ben jij Tony Stark. Je verleden als wapenmaker heeft iemand zodanig boos gemaakt dat die jou, ondanks de ommekeer naar superheld, nog steeds verantwoordelijk houd. Diegene is Ghost, een nieuw badguy die van dichtbij heeft meegemaakt wat oorlog en wapens met een kind doen. Omdat zo’n beetje alle wapens die destijds gebruikt werden bij Stark Industries vandaan komen, word jij verantwoordelijk gehouden.

Ondertussen rommelt het bij jou ook over hoe je te werk gaat als superheld. Ga je de weg van geweld in, of probeer je de lieve vrede te bewaren en die af te dwingen waar nodig? Daar zit onlosmakelijk de keuze van AI aan vast. Blijf je bij de vrede bewarende Friday, of ga je terug naar Tony’s oude versie van zichzelf, Gunsmith?

Twee gezichten

Als echte superheld heb je natuurlijk twee gezichten, je eigen en die van je alter ego, een gemaskerde superheld. In dit geval heeft de game zelf ook twee gezichten. Aan de ene kant ben je Iron Man, dat is fantastisch. Je kan vliegen, schiet alle vijanden zonder moeite uit de lucht en racet in no-time naar alle kanten van de map. Dit gedeelte is even inkomen, maar als je de controls eenmaal doorhebt (en in de wereld kan vliegen zonder misselijk te worden) dan is het een beleving die superheld-waardig is.

Helaas voelt het andere gezicht als verspilde tijd. De combinatie met de lange laadtijden om als Tony in zijn garage terecht te komen waar je soms alleen de telefoon op moet nemen, dan weer een laadscherm krijgt om vervolgens weer aan de slag te mogen als Iron Man. Het voelt als een flinke achteruitgang als je na het vliegen en wachten jezelf voort moet teleporteren van punt tot punt. Gelukkig is het vaak wel leuk om naar de bijdehante Tony Stark te luisteren, dat maakt het weer een beetje goed.

Ook hierover ben ik verdeeld. Aan de ene kant geeft het gedeelte van Tony Stark precies de rust die je keihard nodig hebt om even bij te komen van de rush die het is om als Iron Man te vliegen. Aan de andere kant haalt het heel erg de snelheid uit de game, die al zo te lijden heeft door de laadtijden. Hier komt ook het punt dat ik het waarschijnlijk fijner had gevonden als de game de stukken als Tony in cutscenes had verwerkt. Je hebt toch nooit echt een keuze en dat zou je niet het houterige Tony gevoel geven. Zeker nadat je de vrijheid van een superheld hebt mogen voelen.

Laadtijden

De laadtijden zijn te vaak en te lang. Dat wordt alleen maar versterkt doordat je aan het begin van een hoofdstuk een flinke laadtijd voor je kiezen krijgt, om in het matige gedeelte als Tony Stark terecht te komen. Je moet daar van punt tot punt bewegen, dat is tot daar aan toe. Hetgeen wat mij heel erg stoort, is dat je regelmatig bij een punt komt waar de game nog heel even moet laden en je een zwarte wereld om je heen hebt. In de meeste games heb ik daar niet zo veel problemen mee, dat je even moet bufferen om verder te kunnen.

In Marvel’s Iron Man VR vind ik het dubbel kwalijk dat je steeds moet bufferen in het Tony Stark gedeelte. Ten eerste is het een van de vervelendste dingen in VR, een zwart scherm. Je moet jezelf opnieuw oriënteren in een virtuele wereld, dat is elke keer weer even een vervelend moment en dat zou tot een minimum teruggebracht moeten worden, koste wat het kost. Het gros van de VR games houdt hier rekening mee en heeft die buffermomentjes juist weggewerkt door graphics of andere zaken op te offeren. In Iron Man VR zitten er te veel. Gelukkig is dit alleen in de gedeeltes waarin je jezelf als Tony Stark houterig rond beweegt, en niet tijdens het vliegen als Iron Man. Ten tweede brengt dit een extra stukje ergernis voor het gedeelte dat toch al niet zo tof is. Daardoor voelt het langer en dus vervelender.

Om een beter idee te geven (en om te checken of ik niet gek aan het worden was) heb ik het getimed. Binnen een kwartier tijd heb ik ruim 4 minuten laadtijd gemeten. Ik deed op een gegeven moment steeds mijn PSVR headset af tijdens de vele laadschermen en had zo even pauze van de game. Zeker geen slecht idee, zo heb ik voorkomen dat ik misselijk zou worden.

VR misselijkheid

Ik heb de nodige uren in VR doorgebracht om niet zo snel meer misselijk te worden. Van alle VR games heeft een enkele mij misselijk gekregen. Iron Man VR is zo’n game waar ik in no-time misselijk van ben geworden. Het heeft zeker twee sessies geduurd voordat ik een beetje kon wennen aan de bewegingen van Iron Man. Aan het eind van de game is het nog steeds wel een beetje, maar niet meer zo erg als in de beginuren. Voor mij heeft het heel erg geholpen om de PSVR headset af te zetten bij elk laadscherm. Zo kon ik even bijkomen en weer verder met het volgende stuk.

Het probleem is de beweging. Je staat stil, maar je hersens vertellen je dat je beweegt. Dat is altijd wel even wennen, maar de extreme vliegende voortbeweging heeft hierbij niet geholpen. Wat wel helpt is bijvoorbeeld in 1 van de missies dat je boven de wolken vliegt om een vliegtuig te redden van neerstorten. Doordat er een stabiel element is, heb je iets om je op te focussen en zo minder last van de misselijkheid te krijgen.

Het gevoel

In superheldengames vind ik het gevoel erg belangrijk. Je moet het voelen dat je de held bent, dat je sterker dan de rest bent! Zo was in Marvel’s Spider-Man het slingeren, dat precies het juiste gevoel met zich meebracht en zo is hier het vliegen tot in de puntjes uitgewerkt. Om je als Iron Man voort te bewegen, moet je de raketten in je handpalmen gebruiken door die de juiste kant op te houden. Als je je handpalmen naar achter mikt, ga je naar voren, houd ze boven je hoofd om te dalen en alle richtingen werken op die manier.

Schieten gaat ook precies zoals je verwacht van Iron Man. Je moet je arm naar voren, hand naar boven om een schot te lossen, en hand naar beneden voor jouw gekozen miniraketten. Het voelt heerlijk om de Iron Man punch te doen. Die doe je door het juiste knopje in te drukken en een slaande beweging te maken (en op te volgen met een tweede slag met je andere hand).

Kortom; het gevoel zit wel goed. Sterker nog, dit is waarschijnlijk een van de plaatsen die je het dichtstbij het gevoel van een superheld zijn geven. Het vliegen en de combat hebben de nodige aandacht gehad en dat voel je!

Het oordeel

Marvel’s Iron Man VR is een game met grote minpunten, maar minstens zo grote pluspunten. Hierdoor vind ik het erg lastig om een afweging te maken, welke tellen zwaarder? Ik heb het gevoel wat de game bij me heeft achtergelaten tijdens de aftiteling het meest laten tellen. In dat geval is Marvel’s Iron Man VR een aanrader met flinke kanttekeningen. De kanttekeningen zijn vooral de misselijkheid die de beweging als Iron Man veroorzaken, de laadtijden en de zeer matige stukken waarin je als Tony Stark belangrijke stukken van het verhaal meemaakt.

De pluspunten zijn de stukken als Iron Man, gelukkig maar. Het vliegen, schieten en de algehele ervaring als Iron Man zijn even lastig, maar erg fijn op het moment dat je het eenmaal goed en wel doorhebt. De stukken als de held zijn gelukkig veel langer dan de saaie stukken als Tony en dus zal je het grootste gedeelte zonder buffering doorbrengen in de lucht als echte superheld.

Marvel’s Iron Man VR is een aanrader voor iedereen die een zwak heeft voor Marvel, Iron Man of VR in het het algemeen. Het is niet de beloofde game die iedereen zou over moeten halen om een PSVR headset te laten kopen, maar het is zeker geen slechte game. Dit is misschien wel het dichtstbij we zullen komen om je als echte superheld te voelen, maar Marvel’s Iron Man VR laat nog heel veel te wensen over.

Uitgever: SIE (Sony)

Ontwikkelaar: Camouflaj

Release: 3 juli 2020

Platform: PlayStation VR exclusive

Speelduur: 5-10 uur