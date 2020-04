Review: Gears Tactics

Toen ik hoorde dat Gears Tactics een turn-based tactiekspel zou worden zoals X-Com, was ik hier wel enigszins verbaasd over. De Gears-serie heeft zijn wortelen in vooral veel bloederige actie, dus verwacht je geen spel waarin je rustig moet nadenken en bedachtzaam je keuzes moet overwegen. Toch kwam ik erachter dat de wereld van Gears prachtig past in dit straatje; je hebt een dystopische wereld, een arsenaal aan vijanden, wapens en andere gadgets die prachtig passen bij een tactisch spel. Of dat Gears Tactics een prachtig spel is? De potentie is er in ieder geval wel, al heeft de titel wel een geduchte rivaal genaamd X-Com waar het tegenop moet boksen.

Geen X-Com kloon

Wat ik allereerst uit de weg wil ruimen is dat Gears Tactics geenszins een kopie is van X-Com. Jawel, de eerste minuut zal dit zo aanvoelen doordat het in de kern hetzelfde is opgebouwd. Je hebt een team dat van positie naar positie verplaatst moet worden, in beurten moet schieten en een aantal procent kans heeft om de vijand te raken, met daarbij een arsenaal aan wapens en vaardigheden om te kunnen gebruiken. Dat gevoel werd even versterkt toen ik werd geïntroduceerd tot de Overwatch-functie, wat letterlijk is overgenomen uit X-Com, waarbij ze zelfs de naam ervan niet hebben aangepast. Speel je Gears Tactics echter langer dan een half uur, dan zal je zien dat het spel enorm verschilt op meer gedetailleerd niveau, van de manier waarop het spel verwacht dat je speelt en de manieren waarop jouw keuzes worden afgestraft.

Statisch spelen wordt bestraft

Normaal gesproken wordt een defensieve manier van spelen namelijk beloond in een turn-based spel; immers, je laat je niet uitlokken door de vijand en je laat zien dat jij het terrein goed gebruikt om jezelf in te graven en de monsters af te wachten, in plaats van dat je direct afstormt op de eerste de beste bedreiging. Het is daarom interessant dat Gears Tactics deze manier van spelen juist niet beloond; uiteraard moet je nog steeds jouw teamleden laten verschansen achter muren – ze zijn erg fragiel, een paar schoten zijn genoeg om ze om zeep te helpen – , maar het spel doet er alles aan om jouw defensieve positie te verschalken én geeft jou ook bonussen als jij uit je comfortzone stapt en de vijand juist opzoekt.

Gears Tactics introduceert namelijk al vroeg in het spel een aantal manieren waarop jij niet eeuwig op dezelfde positie kan blijven zitten. Zo heb je de Wretches, kleinere monsters die als dolle honden naar jouw positie rennen om vervolgens harde klappen uit te delen met hun scherpe nagels. Deze vijanden komen vaak in grote groepen, dus het is niet mogelijk om ze allemaal van je af te houden als jij achter je schuilplaats blijft hangen. Daarbij zijn er ook de Emergence Holes, gaten in de grond waaruit verschillende soorte vijanden kunnen kruipen. Deze kunnen overal op de map verschijnen en worden na een beurt actief, dus je zal ook jouw positie constant moeten veranderen om niet overrompelt te worden door een plotselinge groep van pissige Wretches, Hammerburst Drones en Grenadiers. Over Grenadiers gesproken; dit zijn zeer agressieve vijanden met shotguns, die in een Berserk Mode gaan op het moment dat je op ze schiet. Ze hebben veel HP en doen veel schade, dus het is ook zaak om van hen weg te blijven. In ieder geval doet Gears Tactics er alles aan zodat jij niet op jouw gemak kan blijven zitten in een ideale plek op de map.

Offensief spelen wordt beloond

Nu zorgt dit ervoor dat je niet te defensief speelt, maar wat je laat overschakelen tot een offensieve manier van spelen is de wijze waarop Gears Tactics jou beloond om offensief te spelen. Het gebeurd namelijk vaak dat als je een vijand neerschiet, hij in een ‘downed state’ gaat; hij kan niks meer, maar zit wel geknield op de grond. Je hebt dan één beurt de kans om een Finishing Move te doen; je moet dan naar de vijand toerennen en hem op een bloederige manier afmaken. Doe je dit, dan krijgen al jouw teamleden – behalve degene die het monster heeft afgemaakt – nog een extra actiepunt in de huidige beurt. Ga je dus agressief naar voren om dit te doen, dan wordt je beloond met nog meer kans om de vijand uit te schakelen of om jezelf beter te positioneren. Daarbij kan je ook gebruik maken van een bayonet, of de iconische kettingzaag op de Lancer Assault Rifle, waarmee jij de Locusts op creatieve en gruwelijke manieren in één keer kan doden. Zo kan je dus een lastige vijand direct opruimen, zonder dat je kogels eraan moet verspillen of dat je een kans hebt om te missen. Tel daarbij op dat je jouw teamleden zo kan upgraden dat het gebruiken van jouw close combat-wapens voor bonussen zorgt en je kan waarschijnlijk wel inzien dat in dit spel de beste manier van verdedigen de aanval is.

Dit alles bij elkaar opgeteld zorgt ervoor dat Gears Tactics een stuk sneller en agressiever aanvoelt dan vergelijkbare spellen, zoals het meest bekende voorbeeld X-Com. Beurten aan ook sneller voorbij, er gebeurd meer tegelijkertijd en er zijn ook vaak veel vijanden op het veld. Houdt er in ieder geval rekening mee dat het spel geen doekjes eromheen wikkelt; het zal er alles aan doen om de speler te ontregelen en dwars te zitten. Als je niet van een uitdaging houdt of snel opgeeft, dan zal Gears Tactics niet jouw spel zijn!

Verhaal en personages erg zwak

De context waarin je dit doet is echter zeer mager. Hoewel Gears Tactics een poging doet om een interessant verhaal te vertellen, komt het voornamelijk over als een af en toe melodramatisch soldatenverhaal wat als een excuus moet voorstellen om Locusts omver te leggen. De personages die worden geïntroduceerd zijn van karton en eendimensionaal, de verhaalelementen voorspelbaar en vooral niet boeiend. Er is uiteraard een superslechterik die eigenlijk veel te sterk is voor jou team, maar door het spel heen wordt je krachtig genoeg om de strijd met hem aan te gaan. Hoewel de wereld van Gears lekker grimmig en geweldddadig is, merk je dat het verhaal geen motivatie is om verder te spelen. Je kent alle personages al doordat ze zó voorspelbaar zijn en de one-liners die ze blijven uitspugen maakt ze eerder een deel uit een slechte actieshow dan een daadwerkelijk personage waar je iets om moet voelen.

Dit alles wordt versterkt doordat het gros van jouw team vervangbaar is. Je hebt een aantal helden die je in leven moet houden en niet vervangen kunnen worden, maar de rest van de Gears zal je constant rouleren door het spel heen. Dit komt omdat je door de spelmechanieken vaak van team moet veranderen, waardoor deze Gears qua level achterlopen op de rest. Als je dan een nieuwe Gear bevrijdt van de Locusts en hij of zij bij jouw team komt, dan is deze automatisch een hoger level dan de rest van jouw team. Dit zorgt ervoor dat jij de lagere levels dan maar uit jouw lijst verwijderd, omdat je hier toch niks meer aan hebt. Er zijn niet genoeg side missions of side activities om jouw Gears naar een fatsoenlijk level te krijgen, dus worden ze onbruikbaar gemaakt. Hierdoor worden jouw teamleden eerder poppetjes waarbij het jou niet boeit of ze sterven, aangezien jouw vaste team plus een nieuwe Gear altijd de betere optie zal zijn.

Het team aanpassen

Wat betreft het team geeft Gears Tactics jou wel de mogelijkheden om deze naar believen aan te passen. Je kan verschillende pantsers geven en verschillende wapens, maar deze kan je ook tot in de detail aanpassen. Een grotere scope die je scherper laat schieten, een loop die jouw kogels sterker maken, een pantser dat jouw personage geneest als je hem de beurt niet laat bewegen; Gears gooit constant nieuwe upgrades, wapens en pantsers tegen je aan. Je hebt daardoor constant het gevoel dat je beloond wordt voor het voltooien van optionele uitdagingen of het vinden van een loot crate tijdens een missie. De lootfanatiekelingen kunnen lekker aan de slag gaan in Gears Tactics en kunnen hun eigen build maken tot in de detail. Ik moet hierbij wel aangeven dat de menu’s waarin je dit doet bloedirritant zijn; met de muis en keyboard was het wel te doen, maar met de controller ben je constant door vierkantjes aan het scrollen en ben je op een gegeven moment de weg kwijt. Ik krijg een heel claustrofobisch gevoel in de constant opschuivende menu’s en blokjes en had totaal geen overzicht van wat ik nou precies in mijn arsenaal had en wat ik nou aanhad.

Om op mijn punt van de vorige alinea terug te komen; je merkt ook bij het aankleden van jouw Gears dat je de teamleden van lagere levels volledig stript van alles wat ze hebben, zodat je dit verder kan geven aan jouw sterkere teamleden. Dit versterkt nogmaals het gevoel dat ze totaal niet bij jouw team horen en dat ze eerder een irritante omweg naar meer loot zijn dan een volwaardig lid.

Mist vlees op het bot

Hoewel je in het begin wordt geïntroduceerd tot veel elementen, vijanden en obstakels – waaronder de zeer uitdagende baasgevechten die het uiterste van jouw kunnen en geduld vragen – zal je er al gauw achterkomen dat Gears Tactics niet meer te bieden heeft dan de missiestructuur. Uiteraard kan je jouw team aanpassen en zo nu en dan side missions spelen, maar er is verder weinig variatie in de keuken. Een groot gemis is een overkoepelende meta, iets waar de speler zich mee bezig kan houden buiten alle missies om. Als ik dan bijvoorbeeld kijk naar X-Com, dan moet daar een basis worden gebouwd en rekening worden gehouden met jouw missiekeuzes en hoe dat effect heeft op de alien invasie. In Gears Tactics is er gekozen voor een lineaire missiestructuur, waarbij de missies en de omgevingen helaas te weinig variëren. Dit zorgt ervoor dat het spel erg weinig vlees op het bot heeft. Dit is erg jammer, omdat het spel een uitstekende basis heeft met de goed doordachte gameplay en de manier waarop de vijanden jou het leven zuur proberen te maken. Ze hebben geprobeerd de missiestructuur van Gears te gieten in een tactisch spel en dat lijkt voor het grootste deel helaas niet te werken.

Gears Tactics is een prima spel, maar verzaakt om een geweldig te spel te zijn door het gebrek aan afwisseling, meta en doordat er weinig binding is tussen de speler, het verhaal en de personaegs.

Ontwikkelaar: Splash Damage, The Coalition

Uitgever: Xbox Game Studios

Releasedatum: 28 april 2020

Platforms: Xbox One, PC

Prijs: 59,99 euro

Speelduur: 25 tot 30 uur