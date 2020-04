Review: Final Fantasy VII Remake

Goede Vrijdag. De vrijdag voor Pasen. De dag waarop de christenen de kruisiging en dood van Jezus herdenken. Maar deze Goede Vrijdag op 10 april in 2020 was er niet zo maar een. Het was ook de Goede Vrijdag van de officiële wereldwijde release van de Remake van ’s werelds favoriete RPG ooit gemaakt: Final Fantasy VII.

America second

Wellicht heb je het meegekregen dat er wat onenigheid is ontstaan betreft de release van de game. In Europa en Australië hadden fans ‘m al een week eerder dan de gamers in Amerika. Dat had alles te maken met het coronavirus. Square Enix besloot om de game een week eerder te verzenden omdat ze bang waren dat de levering in de soep zou lopen in verschillende regio’s. Met als gevolg: Gamers in Europa hadden de game bij wijze van al uitgespeeld voordat deze in de handen was van een Amerikaan!

Maar werd het wachten van de Amerikaan beloond?

It bet your ass it did!

Het prijswinnende verhaal

Om maar gelijk orde op zaken te stellen: Zie deze game als een gloednieuwe game. Het mag dan wel FFVII Remake heten: Zo als zijn voorganger voelt en speelt het absoluut niet. Hoewel de rode draad in het verhaal hetzelfde is en de bijzondere karakters die je tegenkomt dezelfde zijn, komt deze game bij je binnen als een totaal nieuwe ervaring. Dat merk je al in de eerste minuut als je gaat spelen. Daarbij is deze Remake niet volledig. Dit deel speelt zich alleen af in het eerste gedeelte van het origineel en is het eerste uitgebreide hoofdstuk van een meerdelige serie die in de loop van de komende jaren moet gaan verschijnen.

Je begint het verhaal met Cloud Strife: Een SOLDIER-huurling die de groep rebbelen genaamd AVALANCHE tegen betaling bijstaat bij om een aanslag te plegen op een van de vele reactoren van Shinra die zich in de stad Midgar bevinden. Shinra misbruikt in hun ogen de Lifestream die door de aarde wordt geproduceerd om op grote schaal Mako-energie te maken. De aarde raakt in hun ogen uitgeput en daar moet een stokje voor worden gestoken. En zonder al te veel het verhaal prijs te geven, dat in grote lijnen overeen komt met het origineel uit ’97, komt het erop neer dat jij als Cloud verzeild raakt in een enorme clinch tussen de hogere machten bij Shinra en de groep rebellen. Met alle gevolgen van dien.

Minder tactisch dan zijn voorganger

De turn-based-combat is overboord gegooid en heeft plaats gemaakt voor real-time gevechten. Zoals ik al in mijn Hands-on over de demo vertelde, voelde het een beetje aan als Kingdom Hearts. Het geeft een heerlijk gevoel als je op de knop met het vierkantje mag rammen om in te beuken op je vijanden. Dat verveelt nooit en geeft elke keer weer die zin om de gevechten aan te gaan, met elk uniek personage je uit je team van max drie. Ondertussen kan je het spel op een soort ‘super vertraging’ zetten om gebruik te maken van items om jezelf of teamgenoten te genezen. Ook kan je in deze vertraging gebruik maken van je speciale aanvallen en Materia. Je moet bij Materia denken aan spells als Fire, Ice of Summon (big ass monsters die je komen helpen). Deze Materia vind je onderweg, kan je kopen of krijg je zo nu en dan cadeau.

In FFVII Remake kan je ook veel aandacht besteden aan je wapens door bepaalde upgrades uit te voeren. Naarmate je de game speelt verzamel je zogenaamde SP punten die je in kan zetten om je wapen bijvoorbeeld sterker te maken of ervoor te zorgen dat je hogere defensieve eigenschappen krijgt. Een leuke toevoeging.

Net als in een film, ik wil het

Het mooie van videogames van tegenwoordig vind ik dat de cut scenes eigenlijk geen FMV’s meer zijn. Dat wilt zeggen dat je karakter waarmee je speelt zich ook daadwerkelijk in deze hoedanigheid in de cut scene bevindt. Hier bedoel ik bijvoorbeeld mee dat de wapens waarmee je speelt of de Materia die je gebruikt duidelijk zichtbaar zijn in de tussenfilmpjes. Dat maakt het veel meer geloofwaardig en voelt het echt alsof jij diegene bent die de touwtjes in handen hebt.

De game is zo ontzettend mooi gemaakt, heeft fantastische Disney-like voice-overs, adembenemende muziek en de dialogen zijn erg goed geschreven. Het is echt heel filmisch in elkaar gezet en ik denk dan ook dat ik nog nooit zoiets moois en bijzonders in mijn Playstation 4 heb gehad. Het gaat ‘m voornamelijk om de details: Van spot-on gezichtsuitdrukkingen en details in de kleding tot de omgevingen waar je je in bevindt met bijbehorende welbespraakte bewoners van de stad waar mee je ook weer interactie hebt. Alles is tot in de puntjes verzorgd en je bent wel even bezig met ongeveer 40 uur aan gameplay!

Tóch niet helemaal perfect

Toch heb ik wel wat op- en aanmerkingen. Zo is de game voor een RPG vrij lineair en niet al te moeilijk. Je gaat steeds van punt A naar punt B en er is nauwelijks sprake van een open wereld. Dat is wel jammer. Maar misschien moest ik op dat punt ook niet teveel verwachten, omdat ik van te voren wist dat dit spel zich alleen af zou spelen in Midgar. De sidequests voelen dan ook een beetje geforceerd aan, alsof de makers je het idee willen geven dat je wel een RPG aan het spelen bent. En dat kan voor een Final Fantasy game toch niet de bedoeling zijn (niet geleerd van FF 13 Square Enix?). Ik hoop dat het tweede deel van dit spel wél die open wereld biedt zodra je hopelijk het grote Midgar kan verlaten en de hele wereld kan verkennen.

Wanneer dat ook moge zijn…