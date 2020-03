Review: AOC AGON G273QZ 27

Als IT’er en gamer probeer ik altijd op de hoogte te blijven van nieuwe hardware. Veel verschillende merken hebben ook een ‘game-lijn’, sommige zijn daar specifiek voor bedoelt. AOC maakt al jaar en dag beeldschermen en komen nu opnieuw met een scherm die zich in de categorie ‘game beeldscherm’ plaatst. Ik mocht ‘m een tijd testen om te kijken of deze terecht in deze categorie is geplaatst.

Out of the Box:

Het zal niet voor iedereen gelden, maar persoonlijk haal ik veel plezier uit het uitpakken van nieuwe hardware. Tenminste, als de boel ook zo’n manier verpakt zit dat het normaal uit de doos te krijgen is. Gelukkig is dat bij de AOC AGON G273QZ 27 wel het geval. Een handige piepschuim verpakking is voorzien van alle benodigde onderdelen en kabels, waardoor je niet honderd losse piepschuim onderdelen hebt.

Niet geheel onbelangrijk: het assembleren van de monitor. Uit ervaring weet ik dat AOC schermen over het algemeen vrij eenvoudig gebruiksklaar te maken zijn. De monitor bestaat uit twee grote onderdelen: de voet en het scherm zelf. Met een simpele verbinding ‘hang’ je zo het scherm aan de voet. Hij bevestigd vanzelf en je bent al ready-to-go! Ook het scherm van de voet afhalen gaat eenvoudig. Met een schuifje aan de achterkant laat de beeldbuis los, waarna je het beeldscherm zo omhoog haalt. Kind kan de was doen!

Om je spiksplinternieuwe beeldscherm aan te sluiten is er een HDMI-kabel meegeleverd. De meeste desktops en laptops hebben deze aansluiting standaard, grote kans dus dat je geen extra verloopstukjes nodig hebt. Zelf heb ik een DisplayPort kabel gebruikt, welke ik al in gebruik had. Waarom leg ik je straks uit.

Specificaties:

Om een beeld te geven van wat de monitor allemaal te bieden heeft, heb ik hier een aantal specificaties in een tabel gezet.

Monitor formaat 27 inch (ongeveer 69 cm) Resolutie 2560×1440 Ververs snelheid (Refresh Rate) 240hz Reactie snelheid (Response Time) 0,5 ms Paneel type TN Aspect Ratio 16:9 Helderheid 400 Gewicht (zonder standaard) 5,8 kg

Ik zal wat toelichting geven over wat het allemaal inhoudt en hoe dit betrekking heeft tot het gamen. Het formaat spreekt natuurlijk redelijk voor zich. Waar we eerder op vierkante 17” beeldschermen speelde (jeweetwel, die grote, zware, witte beeldbuizen) zijn we inmiddels wel gewend aan een goede 27”. Steeds meer bedrijven gaan over op een dergelijk formaat en ook voor het gamen wordt dit steeds normaler.

De resolutie is iets wat we allemaal al wel eens voorbij hebben zien komen. Het is informatie die ook naar voren komt bij bijvoorbeeld je televisie, of je smartphone. Het houdt in hoeveel pixels er op je beeldscherm geprojecteerd worden. In principe geldt; hoe hoger dit getal, hoe scherper het beeld. Nu komt er wel iets meer bij kijken, maar dit kan wel zorgen voor een scherpere weergave van je game of film. Dit beeldscherm heeft een resolutie van 2560×1440, wat neerkomt op zo’n 3.686.400 pixels.

Dit is ongeveer vier keer meer dan normale HD (High Definition), waardoor deze grootte ook wel QHD wordt genoemd (Quad HD). Je kunt je voorstellen dat dat dus een heel stuk scherper beeld geeft dan een ‘normale’ HD monitor. En dit zie je. Zelfs mijn bureaublad oogde een heel stuk scherper. Iconen leken beter afgewerkt, m’n startmenu zag er ineens verdomd goed uit. Laat staan hoe scherm m’n test games waren! Maar daar straks meer over.

Een andere belangrijke specificatie is de Response Time. Dit betekend hoe snel de pixels op je monitor kunnen schakelen tussen zwart en wit, of van de ene naar de andere grijstint. Hoe sneller je pixels dus reageren, hoe sneller ze kunnen schakelen. Dit resulteert in een scherper beeld. Heb je namelijk een hele hoge response tijd, van 40 ms bijvoorbeeld, dan kan het zijn dat je een soort spoor van het vorige frame blijft zien, iets wat je absoluut niet wilt als je midden in een vuurgevecht zit. Ik overdrijf natuurlijk wel iets, het zal niet zo zijn dat je hier secondes lang last van hebt. Het gaat vaak zo snel dat je het nauwelijks merkt, maar het is zeker geen onbelangrijke specificatie.

De Refresh Rate zorgt ervoor hoe snel de monitor alle pixels kan verversen. Deze snelheid wordt uitgedrukt in hertz (hz). Doordat de pixels sneller kunnen verversen kan er een soepelere overgang worden gerealiseerd tussen de beelden. Het soepele beeld is een genot voor de ogen. Het bewegen van m’n muis over het bureaublad was al waanzinnig plezierig, laat staan eenmaal In-game. Het vraagt wel een hoop van je PC om een game op z’n max te draaien op 240hz. Het is dus, voor mij, niet waard om teveel Frames Per Second op te offeren voor een soepelere ervaring, die dan niet zo heel soepel meer is.

Dan als laatste; het scherm maakt gebruik van een TN-paneel. Dit type paneel heeft natuurlijk voor- en nadelen ten opzichte van zijn tegenhangers, zoals IPS. TN-panelen lopen vooral voorop als je kijkt naar reactie snelheid en verversingssnelheid. Het beeld is dus een stuk scherper en beweegt veel soepeler. Als nadeel moet een TN-paneel een stukje kleurweergave inleveren. Het kan dus zijn dat je beeld er wat fletser uitziet. Ik moet zeggen dat ik hier nog weinig van ben tegengekomen. De test-games die ik heb gespeeld zagen er rijkelijk gekleurd uit.

Settings:

De meeste van ons zullen de extra instellingen op het scherm niet al te veel raadplegen. Vaak staat het standaard profiel al redelijk naar wens, hooguit nog de helderheid wat verlagen of verhogen. Natuurlijk heb ik toch even rondgeneusd in deze instellingen. Ik was namelijk wel benieuwd wat er allemaal aan te passen is aan zo’n high-end beeldscherm.

Het scherm beschikt over een aantal vooraf ingestelde profielen. Deze zijn vernoemd naar type games; zo heb je FPS, RTS, Racing en een drietal zelf in te richting profielen. Je kunt hier bijvoorbeeld Shadow Control aanpassen, wat een mix is tussen contrast en helderheid. Een lagere instelling zou dus goed kunnen zijn voor een horrorgame, waarbij je zo min mogelijk wilt zien! Zoals bij (bijna) elk beeldscherm kun je ook de helderheid, gamma en het contrast aanpassen naar wens. Ikzelf doe hier eigenlijk niets mee. Hooguit de helderheid. Wat ik superhandig vond was dat ik een profiel kon instellen voor in de avond, waarbij ik een soort blauwlicht filter had ingeschakeld en de helderheid wat lager.

Het scherm beschikt over een 3,5mm audio jack, wat het dus mogelijk maakt om een koptelefoon of speaker aan je scherm te koppelen. AOC geeft je dan ook de mogelijkheid om het een en ander aan je geluid aan te passen! Sowieso kun je het volume aanpassen, je hebt ook een soort equalizer tot je beschikking. Denk hierbij aan profielen als Rock, techno, game, classic en verschillende andere. Allemaal zijn ze net iets anders afgesteld. De slimme audiokenner onder ons kan ook zelf zo’n profiel in elkaar flansen.

Een bijzonder handig extra attribuut wat bij je scherm wordt geleverd is een soort afstandsbediening voor de instellingen van je beeldscherm (zie foto). Geen geouwehoer met die slappe knopjes op of onder je scherm, niet zo’n pookje waar je net niets mee kan. Nee, gewone, fatsoenlijk knoppen. Ideaal! Dit maakte het rondneuzen en uitproberen van de instellingen supermakkelijk!

Natuurlijk is er ook iets aan te passen aan de RGB-verlichting aan de achterkant van het scherm. Verwacht echter niet te veel, want dit stelt weinig voor. Het lijkt zelfs een beetje alsof ze het hebben toegevoegd omdat ‘de rest’ het ook doet tegenwoordig. De verlichting is vrij slap, zelfs ook zijn sterkste stand. Je kunt ‘m op een aantal manieren aan hebben staan. Mijn voorkeur gaat vaak uit naar breathing, wat een langzame, pulserende stand is. Nadat ik dit had ingeschakeld bedacht ik me een goed kwartier later waar het licht bleef, maar het stond al aan. En, het was in de avond en donker in huis. Hier heb ik rekening mee gehouden. Dit onderdeel hadden ze wat mij betreft dus weg mogen laten.

Test: Call of Duty: Warzone

Niets beter dan een nieuwe monitor testen met een snelle game. Net voor ik de boel aansloot was ook de nieuwe Battle Royal-game gelanceerd. Een mooie kans om beide te testen! De game liep al erg soepel, maar in QHD op 240hz werkt het toch nét een beetje beter. Ik heb hiervoor het voorgeprogrammeerde FPS-profiel getest, waarbij de helderheid iets omhoog (naar maximaal) wordt gezet en het contrast iets aangepast is. Dit werkte prima! Vijanden waren dichtbij als ver weg goed te zien. Details kwamen mooi naar voren. Maar het voornaamste verschil met de andere instellingen was de helderheid, dus ook op bijvoorbeeld het RTS-profiel was de game goed speelbaar.

Over het algemeen vind ik Call of Duty: Modern Warfare geen hele bijzondere game op grafisch gebied, Warzone is geen uitzondering. Het leek echter door de kwaliteit van het scherm wel een stuk beter. Ik had meer het idee dat ik ‘in de game’ zat. Immersie is voor mij belangrijk als ik een game zit te spelen en dat wordt hier goed mogelijk gemaakt. Naderhand heb ik op mijn eigen beeldscherm, een 100hz scherm met iets lagere response time en het was toch wel iets te merken. Minimaal, maar het was zeker te merken.

Test: Ori and the Will of the Wisps

Misschien heb je ‘m al gelezen, maar afgelopen week heb ik mijn review over Ori and the Will of the Wisps online gezet. Ik was erg lovend over de game, onder andere ook over hoe de game grafisch in elkaar steekt. Het is heel kleurrijk en dat kwam extra mooi over door de monitor. Bij de settings benoemde ik al even dat er verschillende profielen beschikbaar zijn, ook zelf ingestelde. Ik heb verschillende geprobeerd en bij de meeste kwam de kleur heel intens naar voren. Het leek alsof ik voor het eerste kleur zag op een fatsoenlijk beeldscherm, terwijl dat zeker niet het geval is.

Net zoals bij Call of Duty heb ik ook Ori op mijn eigen monitor getest om te ontdekken of er verschil in zit. Het korte antwoord; ja. Qua kleuren heeft mijn eigen monitor dezelfde hoeveelheid, maar er zit verschil in de refresh rate, de resolutie en de helderheid. Dit heeft absoluut effect op hoe de game naar voren komt.

(Goedkoper) alternatief:

Een scherm die qua specificaties ongeveer gelijk ligt én een tikkie goedkoper is, is de HP Omen x27 240hz Gaming Monitor. Ook deze heeft als een van de weinige een 240hz op een resolutie van 2560×1440. De HP Omen is voor €650,- via de officiële site verkrijgbaar.

Wil je echt een stuk zakken qua prijs, dan is de Samsung C27RG50FQU een goede optie. Deze bied ook 240hz refresh rate aan, maar dan op de lagere resolutie van 1920×1080. Wat het scherm van Samsung dan weer anders heeft is een curve in het scherm. Of je dat fijn(er) vind, is dan weer aan jou. Je kunt deze bij o.a. bol.com kopen voor €400,-

Verdict

De AOC AG273QZ 27 is kort gezegd een topmonitor. Hij voelt vanaf uitpakken tot aan gebruik erg goed en kwalitatief uitstekend aan. Het is zelf plezierig om administratieve taken uit te voeren, zo soepel als alles doet verschijnen.

Om optimaal gebruik te maken van de vaardigheden van het scherm heb je echter wel een beetje kracht onder de motorkap nodig. Je hoeft geen high-end PC van €3000,-, maar om games op 240hz te draaien moet je toch wel op z’n minst een mid-range tot high-end videokaart hebben. Daarnaast mag het ook wel wat kosten om je computergame van dit nette scherm te voorzien; AOC vraagt rond de €700-800,- voor het scherm. Wat mij betreft is dit het wel meer dan waard. Dus heb je een zakcentje over van je vakantiegeld straks, en staat een monitor op je verlanglijstje, kan ik deze absoluut aanraden.