Review: 51 Worldwide Games

De titel spreekt eigenlijk best wel voor zich. 51 Worldwide Games van over de hele wereld. Heb je wel eens gehoord van Gomoku of Mankala?

Terug naar grootmoeders tijd

Al die bordspelletjes van vroeger, je herkent ze vast nog wel. Mens-erger-je-niet, Vier op een rij, dammen, ga zo maar door. 51 Worldwide Games brengt al deze klassiekers samen in één game. Echter hebben ze in Japan of in Spanje of in Afrika ook zo hun eigen bordspellen. Er is daarom genoeg nieuws te herbeleven of te ontdekken. Via een simpel wereldbol principe nemen verschillende mensen je zelfs mee naar hun favoriete spel uit een bepaald land. Nintendo heeft er veel aan gedaan om al deze spelletjes tot hun recht te laten komen. Alleen, is het genoeg?

Soepel en efficiënt

Aan de speelbaarheid en efficiëntie zal het in ieder geval niet liggen. Alle games zijn voorzien van een uitgebreide of korte uitleg en zijn razendsnel opgestart. Het uiterlijk van een game als deze is ook goed gekozen. Het kleurgebruik is fijn en oogt ontspannen. Het is leuk om te zien hoe Nintendo probeert om speels om te gaan met dialogen, zoals bij een speluitleg. Er worden anekdotes of grapjes verteld zonder dit te overdrijven of irritant te worden. Zelfs als het irritant zou worden, kun je de uitleg met een druk op de knop doorspoelen.

Er is overigens voor ieder wat wils. Spellen om te kunnen ontspannen, na te denken, waarbij je een beetje geluk moet hebben of verschillende sportspellen, zoals hockey of bowlen. Mijn favorieten zijn eigenlijk de spelletjes die ik zelf nooit heb gespeeld. Meestal komen deze uit een ander land, zoals Hanafuda, Mankala of een van de oudste games; het molenspel. Als je echter op zoek bent naar meer content dan deze 51 spelletjes dan kom je van een koude kermis thuis. 51 Worldwide Games zijn letterlijk 51 bordspelletjes, that’s it. Nintendo heeft er wel voor gezorgd om deze met een paar handelingen op te kunnen starten.

Even snel een potje

Hoewel 51 bordspellen heel wat lijken, is de valkuil al snel om onbekende of saaie games over te slaan. Vooral als je met vrienden even snel een spelletje wilt doen. In dat geval koos ik toch vaak voor de bekende weg. Gelukkig is het ook mogelijk om online tegen anderen te spelen. Op die manier heb ik toch heel veel onbekende games een kans gegeven. Het is een aanrader om deze game eerst zelf helemaal door te spelen. Probeer alle 51 spelletjes uit en onthoud je favorieten.

Hoewel 51 Worldwide Games echt zijn best doet om alle spelletjes er op z’n best uit te laten komen, vind ik er een aantal toch niet echt geschikt. Vier op een rij en Dammen vind ik bijvoorbeeld spelletjes die in het echt fijner spelen dan via een televisie tegen elkaar. Het is namelijk lastiger om winstrategieën verborgen te houden. Daarentegen zijn alle kaart en dobbelspelletjes zoals Blackjack of Yacht wel erg leuk. Vooral door de geluksfactor, waardoor de spanning lang hoog blijft.

Een mooie collectie voor de verzamelaar

51 Worldwide Games is een toffe verzameling aan allerlei bordspellen van over de hele wereld. Helaas voor velen is dat ook alles wat deze game te bieden heeft. Er zit geen verhaallijn in of de optie om extra games vrij te spelen. What you see is what you get in dit geval. De vraag is of deze hoeveelheid content voor jou de prijs kan rechtvaardigen. Voor mij is 40 euro in ieder geval veel te veel. Nintendo heeft het leuk proberen op te poetsen met grappige dialogen en een efficiënte besturing. Echter is dit voor mij niet genoeg om 40 euro voor deze game te vragen.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 5 juni 2020

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op:Nintendo Switch