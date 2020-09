Review: WRC 9

De laatste jaren heeft Kylotonn Racing de stijgende lijn te pakken met hun WRC-reeks. Weet men in 2020 dit door te pakken of wordt het gewoon tijd voor nieuwe consoles?

Elite sport

Wie Formule 1 als de sport voor de elite ziet, zou voor de gein eens in een virtuele Rally wagen moeten stappen. Waar een Formule 1-coureur zijn rondes uit zijn hoofd kent, zal een Rally-coureur dit niet zo maar voor elkaar krijgen.

Rally is namelijk een sport waarin het niet eens zo zeer om snelheid draait, maar juist om behendigheid. Hoe goed ben jij in staat die bolide door de bocht te raggen en kun je dit ook perfectioneren? Dit doe je niet door klakkeloos maar de carrière modus in te stappen, maar door tot in den treure te blijven oefenen. Je zal in het begin al merken dat een ‘simpel rondje’ van nog geen dertig seconden ook in nog geen twintig seconden gereden kan worden.

Als je een game als WRC wil gaan spelen, zal je dus in staat moeten zijn om daar echt tijd in te investeren. Ondergetekende merkt bijvoorbeeld dat hij deze games na de review (helaas) niet veel meer speelt, waardoor hij vaak even moet wennen als hij weer aan de slag wil met de virtuele rallywagen.

Het negende deel

Kylotonn Games heeft in het negende deel niet veel nieuws geïntroduceerd, maar bouwt verder op een goed staande fundering. Eigenlijk kun je het beste even de review van het vorige deel lezen als je niet precies weet wat deze fundering is.

Om je tijd te besparen, zullen we het ook nog even voor je samenvatten. WRC 9 is een rally-game in de meest uitgebreide manier die je kunt bedenken. Naast het rijden en perfectioneren van het op de baan houden van je bolide, zal je ook druk bezig zijn met het reilen en zeilen van je team.

WRC 9 bouwt daar eigenlijk net te weinig op verder, want er waren nog wel wat verbeterpunten. Helaas zijn die niet of nauwelijks opgelost (waarover later meer). Wat Kylotonn wel toegevoegd heeft, zijn meer klassieke rally-bolides en drie nieuwe tracks (die overigens wel zeer welkom zijn).

De onverbeterde punten

De tekortkomingen van WRC9 zijn eigenlijk relatief klein, maar genoeg om je er toch aan te storen. Zo zijn de motorgeluiden bij sommige wagens nog steeds niet om aan te horen en zijn er uitdagingen in de singleplayer niet haalbaar, omdat je er gewoonweg vanwege de kalender niet genoeg tijd voor krijg. Om nog maar te zwijgen over de lange laadtijden die je soms flink uit je concentratie kunnen halen.

De perfecte bocht?

Daar staan gelukkig dus wel heel veel goede dingen tegen op. Qua racen is WRC 9 gewoon een ontzettend uitdagende game. Je kunt de game met een controller spelen, maar dat zal ik persoonlijk niet aanraden. Je moet eigenlijk je bolide ‘aanvoelen’ om je racekunsten te kunnen perfectioneren. Je zal ook merken dat de game daarop inspeelt, aangezien deze gesponsord wordt door Fanatec.

Het is dus wel een game voor de doorzetter die van een uitdaging houdt (met een hoofdletter U). Je moet ervan houden om de racetijden te verbeteren en zelfs te perfectioneren om uiteindelijk de strijd met de top aan te kunnen. En wat dat betreft kun je het niveau helemaal zelf bepalen en kun je allerlei hulpmiddelen gebruiken als het je in eerste instantie niet lukt. Persoonlijk vind ik het een uitdaging om gaandeweg steeds meer van deze middelen uit te zetten om het niveau een tandje bij te stellen.

Met het zweet tussen de billen

WRC 9 is een game die bijzonder frustrerend kan zijn, maar ook ontzettend gaaf kan zijn als je eenmaal de bolides leert kennen. De adrenaline die door je lichaam giert als je met snelheden van boven de 150 kilometer per uur over smalle wegen scheurt, zorgt voor een enorme kick en dat is precies wat deze game doet.

Uitgever: Nacon

Ontwikkelaar: Kylotonn Games

Release:1 september 2020

Platform(s): PlayStation 4, Xbox One, PC, Nintendo Switch (komt later)

Gespeeld op: PlayStation 4 Pro

Speelduur: 365 dagen