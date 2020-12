Review: WRC 9 op de PlayStation 5

In september mochten we al met de PlayStation 4 Pro-versie van WRC 9 aan de slag en die wist ons al behoorlijk te overtuigen. Nu we de PlayStation 5 in huis hebben, konden we ook aan de slag met de next-gen versie.

Deze review zal niet zo uitgebreid zijn als die van september, aangezien de game qua content niet verandert, maar wel hoe het gepresenteerd wordt.

de moeite waard om met controller te spelen!

Normaliter speel ik WRC-games altijd met een racestuurtje en pedalen, maar aangezien Sony’s DualSense controller wat unieke features hebben, moest ik dit gewoon proberen. En wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb, want de controller geeft waanzinnige feedback. De haptische feedback geeft je namelijk het ‘gevoel’ dat je een plas water in rijdt en laat je ook ‘voelen’ dat het grind rondom je banden opspringt. Dit is iets wat je echt moet ervaren om het te merken, maar ik ben er in ieder geval erg enthousiast over!

Daarnaast zijn er natuurlijk de adaptieve triggers, die in deze game worden gebruikt voor je gas en rempedaal. Deze voelen in het begin van de race vrij normaal, maar naarmate je schade rijdt, zal je merken dat deze ook steeds meer tegengas verwachten. Mocht je dus geen racestoel hebben, is dit zeker niet meer het gemis zoals dat bij de PlayStation 4 versie was en dat wil wat zeggen! Ik heb na het recenseren van de game op de PlayStation 4 de controller namelijk geen een keer gepakt en bij de PlayStation 5-versie heb ik nog te veel plezier aan de DualSense.

De pracht en praal van een nieuwe console

Natuurlijk maakt WRC 9 volop gebruik van de extra rekenkracht van de PlayStation 5 en dat merk je voornamelijk in de laadtijden. Ze zijn er nog wel, maar niet meer zo heftig aanwezig als in de last-gen versie. Het is bij mij opgevallen dat ik niet eens meer de tijd had om mijn telefoon ff te pakken om tussen de laadtijden even te internetten of social media te bekijken. Kortom meer speeltijd dus!

Daarnaast draait WRC 9 op de PlayStation 5 op 4K en 60fps (althans op mijn scherm) er is inmiddels ook al een patch die de game naar 120fps brengt, maar dat ondersteunt mijn tv helaas niet. De 60fps voelt heel goed aan en zorgt dat de game nog soepeler draait. 60fps is iets wat gamers de komende tijd gaan ervaren als iets wat ze gemist hebben zonder het zelf eigenlijk ooit doorgehad te hebben.

Zeker de moeite waard om nu te upgraden!

WRC 9 op de PlayStation 5 is misschien wel de reden om de stap te maken van WRC 8, als je dat natuurlijk nog niet gedaan hebt. De verschillen tussen de last-gen en de current-gen versie zijn behoorlijk groot en alleen al voor de DualSense controller zou ik de stap maken. Mocht je nog geen PlayStation 5 hebben, zouden we toch aanraden om nog even te wachten. Niet omdat de last-gen versie slecht is, maar omdat deze nog zo veel beter is!

Uitgever: Nacon

Ontwikkelaar: Kylotonn Games

Release:18 november 2020

Platform(s): PlayStation 5, Xbox Series (S/X)

Gespeeld op: PlayStation 5

Speelduur: 365 dagen