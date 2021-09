Review: WRC 10

WRC is een game waardoor ik pas echt merk hoe snel een jaar weer voorbij gaat. Weet WRC 10 net zulke grote sprongen voorwaarts te maken als diens voorganger?!

Een hevige adrenaline rit

De WRC serie zijn de laatste jaren een enorme hit geworden, althans qua gameplay. We hebben eerlijk gezegd ook geen idee of deze game grote verkoopcijfers behaald, maar gezien het een niche sport is, kunnen we wel raden dat het geen miljoenen zullen zijn.

Desondanks was ondergetekende erg blij met de review code die binnenkwam. Immers wist het vorige deel al behoorlijk te imponeren, en zorgde de upgrade voor de nieuwe consoles voor nog meer enthousiasme.

We hebben in vorige reviews al eens omschreven wat rally rijden nou eigenlijk is. Het is een race die nooit verveeld of nagenoeg nooit automatisme creëert. Het zijn namelijk allemaal afzonderlijke races die van punt a naar b gaan en dus geen ronde die je naar verloop van tijd wel uit je hoofd kent.

Combineer dat met razendsnelle auto’s die door krappe ruimte of langs enorm hoge ravijnen rijden en je krijgt een idee van hoe intens de sport is.

Veel van de basis intact gebleven

Kylotonn Games heeft een aantal jaar geleden de basis voor de game gezet en schaaft daar elk jaar wat meer aan. Het lijkt eigenlijk veel op FIFA, maar dan met een veel kleiner budget, al lijkt deze fundering toch wat steviger dan bij FIFA, maar dat is voer voor een andere discussie.

Net als in voorgaande delen begin je jouw carriere weer onderaan en moet je langzaamaan de WRC klasse in zien te komen. Je bouwt niet alleen aan je carriere, maar ook aan een team aan vakmensen om je heen die je daarbij helpen. Ook werk je aan je vaardigheden door ervaringspunten te verdienen en daarmee je team nog sterker te maken.

Qua content is er eigenlijk weinig verandert, maar is er wat toegevoegd in de vorm van het 50 jarige bestaan van de sport (waarover later meer). De menu’s zijn hetzelfde gebleven en dat is eigenlijk prima, want het werkte gewoon al goed.

Wat ik daarentegen wel jammer vond is dat er een fout uit de voorgaande delen weer terugkwam. Je moet namelijk diverse uitdagingen voltooien om een goede relatie met bepaalde autofabrikanten op te bouwen/ te behouden. Echter gebeurde het weleens dat ik als uitdaging binnen een aantal weken een aantal trainingen gedaan moest hebben, maar ik in die tijd niet de mogelijkheid kreeg om überhaupt een training te doen. Het zijn hele kleine dingen, maar die vallen helaas wel op, doordat er zo weinig verandert.

Het vijftig jarige bestaan van de WRC

Alhoewel dit feestje officieel pas volgend jaar gevierd wordt, kan ik begrijpen dat Kylotonn dat al dit jaar wilde inluidden. Als ze dat pas bij de volgende editie zouden doen, is het jaar immers al bijna voorbij en hopelijk kunnen ze dit nu ook als excuus gebruiken om nog meer klassieke races toe te voegen.

Deze races zijn namelijk compleet authentiek met de bijbehorende rallywagens van die tijd, waaronder mijn persoonlijke favoriet: de Toyota Celica rally wagen. Het is een echt gave toevoeging, want je zult echt het verschil voelen tussen het rijgedrag van de bolides toen en die van nu.

Need for Rally Speed

Mocht dit allen nog niet genoeg zijn, kun je naar alle hartenlust ook je eigen bolides volledig pimpen. Denk hierbij aan de kleuren, maar ook de stickers en dergelijke. Het is een erg leuke toevoeging, al is het wel jammer dat je er vanaf het begin niet gelijk helemaal los op kunt gaan. Heel veel van de opties, waaronder kleuren en stickers zijn namelijk vergrendeld en alleen vrij te spelen door de singleplayer te spelen.

Desondanks kan ondergetekende zich weer een heel jaar vermaken met deze uitdagende rallygame. Deze game weet me nou eenmaal op het puntje van mijn racestoel te laten zitten en verveelt eigenlijk geen moment. De constante adrenaline die door je lijf giert, zorgt er toch steeds weer voor om nog harder te gaan dan voorheen en toch weer her en der wat tiende van een seconde tijdwinst te behalen.

Helaas is er nog steeds ruimte voor verbetering en dan bedoel ik dingen die in voorgaande delen ook al niet helemaal lekker zaten. Zo staat het publiek nog geregeld op de meest onlogische plekken en zijn de animaties ook niet om aan te zien. Ook grafisch gezien is er her en der wel wat aan te merken, want waar de game soms schittert, voelen sommige dingen naast de baan nogal gedateerd aan. Wat dat betreft weet de game niet zulke grote sprongen te maken, maar dat moge uiteindelijk de pret niet drukken!

Uitgever: Bigben Interactive

Ontwikkelaar: Kylotonn Games

Releasedatum: 31-8-2021

Platforms: PC, PlayStation 5, Xbox One

Gespeeld op: PlayStation 5