Review: Watch Dogs: Legion

De game waarin NPC’s geen NPC’s zijn komt morgen uit. Het gaat uiteraard om Watch Dogs Legion en ik heb ‘m mogen spelen! In de game kan je iedereen die je tegenkomt voor je winnen en dan met diegene verder spelen. Is zoveel vrijheid wel leuk? Check hier mijn bevindingen!

DedSec versus iedereen

Watch Dogs is een serie die ons wil behoeden van een nabije toekomst waarin de technologie ons ‘mens zijn’ voorbij gaat. Ook in Legion brengen ze die boodschap weer, deze keer in het Londen van morgen. Het is de waarschuwing dat AI en algoritmes ons sturen, ons beïnvloeden. Dat is nu al zo, maar in het duistere nabije toekomstbeeld van Watch Dogs: Legion is het aanzienlijk erger. Jij bent DedSec, een hackerscollectief die het kwaad wil bestrijden. Het is aan deze vrijheidsstrijders in de digitale samenleving om Londen uit de put te halen.

In het begin van de game gaat het niet goed met DedSec, ze worden aangevallen en er blijft maar weinig van over. Het is aan jouw om een nieuwe groep samen te stellen met talenten die goed ingezet kunnen worden. Bagsley, de AI die niet vies is van een grapje of een bijdehante opmerking, helpt je bij de missies. Hij zal je naar de juiste plek wijzen, computers voor je hacken en je informatie geven die je helpt Londen veiliger te maken.

Ondertussen is de politie overgenomen door Albion, een commercieel gedreven bedrijf die geleid wordt door een man die vooral zelf alle macht wil, maar ook een beetje gek is. De georganiseerde is misdaad op het niveau dat ze slaven handelen en organen van niet-vrijwilligers verkopen. Daarnaast heb je natuurlijk ook een andere hackersgroep (Zero-Day) die DedSec als de zondebok wil neerzetten voor alle destructieve daden die ‘iemand’ pleegt. Dat kan je niet allemaal in je eentje aan..

De campaign is opgedeeld in vier globale sectoren, die elk een van de grote vijanden aanpakt. Het is een beetje opgedeeld zoals in Assassin’s Creed Odyssey, een paar grote verhaallijnen die netjes langs elkaar heen lopen en niet elkaars tijdlijn in de weg zitten. Het mooie hieraan is dat er vaak wel een verhaallijn in zit die jou aanspreekt! De verhalen beginnen realistisch en sterken worden naar mate de game vordert steeds meer over-the-top en dat is stiekem wel erg tof!

Iedereen is speelbaar

Nou ja, op enkele na. De NPC’s die een belangrijke rol in het verhaal spelen die kan je niet voor je winnen, maar ook alleen maar omdat je ze niet tegenkomt op straat. Verder is iedereen de potentiële volgende hacker bij jouw collectief. Elke NPC heeft zijn eigen talenten, en dat maakt dit alles heel interessant. Zo kan je een drone-racer vinden, of een huurmoordenaar, een bokser, een politieagent, een bouwvakker, een influencer, een pornoactrice, een gamedeveloper, een dakloze en alles wat je maar kan bedenken. Aardig wat personen hebben hun eigen skillset, die zo maar heel handig kan zijn in de volgende missie. Zo heeft bijvoorbeeld de bouwvakker een hele handige cargo-drone waar je zelf op kan gaan zitten waardoor je op plaatsen kan komen die je anders niet zo makkelijk kunt bereiken.

Precies dit unieke, hartstikke toffe element is hetgeen wat de game in zijn geheel de moeite waard maakt. Je kunt je eigen team bouwen van alleen maar bouwvakkers als je dat wil, maar als je alleen maar bejaarden in je team wil, dan kan dat ook. Niemand vertelt je wie je in je team moet hebben, op sommige vroege campaign-missies na dan, maar dat is feitelijk nog een verkapte tutorial. Die kan je vervolgens weer de deur wijzen om bijvoorbeeld je team vol bouwvakkers te bouwen! Natuurlijk ben je het best af met een gevarieerd team, maar nogmaals, niemand vertelt je wie je moet recruiten!

Het werkt als volgt, je zoekt iemand uit gebaseerd op de skills die je gemakkelijk kan bekijken, of gewoon op uiterlijk, net wat jij wil. Je kunt diegene dan gelijk benaderen of bewaren voor later. Diegene zal je zeer waarschijnlijk vragen om hem/haar uit de problemen te halen, maar soms heb je dat net gedaan door een willekeurige arrestatie op straat te stoppen. Hetgeen wat jouw potentiële maat van je kan vragen kan van alles zijn, van (onterechte) schulden wissen tot een illegale organentransport onderbreken. Als je die missie tot een succesvol einde hebt gebracht en je potentiële recruit tevreden is, dan zal je huidige personage diegene vragen om bij DedSec te komen. Ik heb niet meegemaakt dat ze dat weigerden.

Eentonige missies, toch leuk

Zo’n kopje is gek, vind ik ook, maar het dekt de lading. De missies zijn over het algemeen vrij eentonig. Het komt eigenlijk altijd neer op een gebouwtje infiltreren en daar een bepaalde server hacken die niet op afstand te doen is. Dus je moet dan naar binnen en met gadgets zoals een drone of je superhandige spider-bot jezelf een weg banen door vijandig gebied. Hier zijn een paar varianten op, zoals een soort puzzel die je vraagt om een stroompje van a naar b te brengen door de switches goed te zetten. Gelukkig is er het verhaal die die de missies interessant genoeg houden.

Toch zijn de missies leuk (hé, het kopje!), doordat je zelf mag kiezen met wie je een missie gaat doen. Zo creëer je je eigen ervaring en dus je eigen game. Je kunt één en dezelfde missie op meerdere manieren aanpakken. Ik heb een huurmoordenaar in mijn team die een machinegeweer bij zich heeft en als ik met haar een missie doe, dan speel ik een shooter die erg veel weg heeft van The Division, op de goede manier (zonder dat vijanden overdreven veel health hebben). Ook heb ik een drone-racer in m’n team en met hem kan ik sommige missies doen zonder ook maar één vijand van dichtbij te hoeven zien. Hij schakelt iedereen uit met zijn drones of hackt steeds nieuwe en loopt na afloop fluitend een leeg gebouw binnen.

London

De setting van Watch Dogs: Legion is Londen qin de nabije toekomst. De stad is een goed decor voor de game en de landmarks zoals een tower bridge met holografische reclame is tof gedaan. Sowieso is een door tech en gadgets gedreven nabije toekomst erg goed uitgevoerd. Pakketjes worden met drones bezorgd en die vliegen continu boven de straten. Daarbij vliegen er overal en nergens nieuwsdrones die alles op camera vastleggen.

Het is fijn om weer eens een game in een moderne stad te zien, die niet New York of een andere grote Amerikaanse stad is. De mix tussen eeuwenoude gebouwen en nieuwe kantoorpanden, opgefleurd met neon reclame en holografische beelden geeft een heerlijke sfeer mee. Die sfeer is er eentje van vooruitgang, die misschien net een stapje te ver is gegaan. Precies wat er is gebeurd.

Wat ook erg leuk is om te horen, is dat iedereen zijn eigen stem en accent heeft. Sommige accenten liggen er wel erg dik bovenop, maar het geeft ‘t gevoel dat je steeds met een ander personage aan het spelen bent. Mijn drone-racer kon ik niet zo goed verstaan met zijn straattaal, maar dat maakt het ook wel weer geinig.

En verder?

Zelf ben ik geen fan van de eerste twee Watch Dogs games, het idee van een game rondom hacken en technologie vind ik tof, maar de games spreken me gewoon niet aan. Legion is anders. Legion heeft een paar leuke gameplay elementen, zoals compleet verschillende personages waarmee je aan de slag kan, die het een leuke draai geven. Dit is zo’n game die eigenlijk een demo zou moeten hebben, dat zou zomaar vriend en vijand kan overtuigen.

Nog zoiets om wel te benoemen, maar niet een heel kopje aan te wijden, de laadtijden en haperingen als je in een wagen probeert te ontkomen aan de politie zijn er te veel. Daar wil ik geen groot punt van maken, aangezien ik de game voor de day-one patch heb gespeeld en ik het vanuit ga dat de laadtijden en het haperen compleet verdwijnen op de volgende generatie consoles die over een paar weken uitkomen.

De recruitment missies zijn ook niet allemaal uniek, dat was natuurlijk te verwachten. Ik heb niet heel veel recruitment missies gedaan en heb al een keer exact dezelfde missie gedaan. Ook zijn de plaatsen waar de missies zich afspelen niet heel erg variabel. Ze komen over alsof je er al eerder bent geweest of dat nou zo is of niet. Eén keer wist ik het zeker omdat ik daar een muur mocht bekladden en dat was de tweede keer dat ik daar kwam.

Oordeel

Watch Dogs: Legion is een stuk leuker dan ik had verwacht. De eerste twee games spreken me niet aan en ik had verwacht dat hetzelfde het geval zou zijn bij Legion. Doordat je steeds met iemand anders kan spelen, zal je compleet andere ervaringen hebben dan de volgende speler en de game op jouw manier spelen. Het duurde in mijn geval even totdat dat kwartje viel, maar dat ligt aan mij. Ik heb de eerste paar missies met de barista waarmee ik begon gedaan, maar het werd allemaal pas echt leuk toen ik ging experimenteren met verschillende personages.

Eigenlijk is het enige slechte punt aan de game de eentonige missies, maar ook die zijn de kop ingedrukt door een interessant verhaal en steeds verschillende hoofdpersonen. Ik weet niet wat er anders is sinds maart (originele releasedatum), want het voelt zeker nog wel als een klassieke Ubisoft-game. Er zijn dan wel geen torens om te bevrijden, maar wel per gebied drie punten waar je iets moet doen om een deel van de stad te bevrijden.

Watch Dogs: Legion is op zichzelf gewoon een heel erg toffe game! Het is er zo eentje met een leuk idee, dat verrassend goed is uitgevoerd. Dat in combinatie met een goed verhaal met lekkere absurde elementen en soepele, natuurlijk aanvoelende gameplay, is dit gewoon een dikke aanrader!

Uitgever: Ubisoft

Ontwikkelaar: Ubisoft

Platforms: PS4, PS5, XB1, XBX/S, PC, Stadia

Gespeeld op: PS4

Releasedatum: 29 oktober 2020