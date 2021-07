Review: Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 (Switch) – Een eerbetoon aan de franchise!

Deze franchise is voor veel mensen een grote bak aan nostalgie. Met Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 heeft Activision samen met Vicarious Visions de games naar het hier en nu gebracht. Al vraag ik mij af of er vandaag de dag nog veel mensen skaten?

Een nieuw likje verf

Tony Hawk’s Pro Skater was eind jaren 90/begin 2000 razend populair en bereikte al snel een soort cultstatus. Het was daarom ook wel een toffe verrassing dat Activision besloot om deze remake uit te brengen. Een combinatie van de eerste twee games met wat fijne extraatjes voor de fijnproever. Het leek bij het opstarten wel alsof ik de games gisteren nog had gespeeld. De controls zaten nog prima in mijn vingers en dat nog wel op de Nintendo Switch. De besturing lijkt ontzettend veel op die van de PlayStation. Als je Tony Hawk games voor het eerst speelt, raad ik de tutorial echt aan en dat zeg ik niet vaak. De belangrijkste knoppen worden op een speelse manier uitgelegd, waardoor alle uitdagingen later in de game veel makkelijker zullen gaan.

Naast de besturing heeft Vicarious Visions echt zijn best gedaan om Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 een moderne, maar toch ook nostalgische look te geven. Op de Nintendo Switch ziet de game er prima uit, geen hoogvlieger qua graphics, maar het gaat er vooral om dat je lekker kunt skaten zonder vertragingen. Tijdens mijn speelsessies kwam ik geen grote framedrops tegen, petje af dus voor deze ontwikkelaar. Het enige minpuntje vind ik de laadtijden, die zijn soms erg lang. Ik weet niet of dit aan de Nintendo Switch ligt of dat het bij iedere console zo is, maar misschien kan hier nog iets mee gedaan worden in een update.

Genoeg te doen

Wie op zoek is naar een spannend soloverhaal over een skater die op zoek is naar zichzelf, komt wellicht van een koude kermis thuis. Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 draait echt om het skaten. Alle skatebanen uit deel 1 en 2 zijn aanwezig met de bijbehorende doelen. Die variĆ«ren van ‘behaal 15.000 punten’ tot ‘skate over vijf picknicktafels’. Als je een doel hebt gehaald, krijg je daar geld en XP voor. Deze beloningen kun je vervolgens weer gebruiken om nieuwe skaters of skateboarden te kopen of om wat upgrades uit te voeren. Om het levelen wat sneller te laten gaan, zijn er ook weer ontelbaar veel extra uitdagingen.

Wie liever creatief bezig wil zijn, kan ook zelf skatebanen of skaters maken. Deze functie heeft flink wat extra’s in vergelijking met hun originele uitgaven. Sowieso zitten er veel toevoegingen in deze bundel die in de games van vroeger (nog) niet zaten. Denk aan sommige trucjes, muziek of merchandise. Een aanrader is vooral om zelf een skatebaan te maken trouwens, want je kunt levels ook delen of levels spelen van anderen. Online is een stuk belangrijker geworden in deze remake, we zijn immers een stuk verder op technologisch gebied.

Online tegen anderen op heerlijke muziek

Een groot nieuw onderdeel in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 is het online gedeelte. Er zijn verschillende manieren om online, met of tegen, anderen te skaten. Zo is er een wedstrijd wie de hoogste punten haalt binnen de tijd, maar is er ook een stand waarbij je tikkertje speelt. Het vinden van tegenstanders en het spelen van de spelstanden zelf, gaat vrij gemakkelijk en soepel. Tijdens mijn online potjes verliep alles prima. Ik had amper last van schokken of lange wachttijden. Het was misschien wel fijn geweest om iets te kunnen doen tijdens het wachten, zoals bijvoorbeeld wordt gedaan in Super Smash Bros Ultimate.

Tot slot nog een speciale ode aan de geweldige muziek in deze games. De muziekkeuze zorgt echt voor het originele tintje aan deze franchise. Vandaag de dag mag punkmuziek misschien niet zo populair meer zijn, in Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 krijgt dit genre een flinke revival. Naast de meeste oude tracks uit de originele games zijn er ook heel veel nieuwe nummers toegevoegd. Leuk detail; zowel tijdens als tussen het spelen door kun je bepaalde nummers gewoon doorspoelen. Er is echt overal over nagedacht en dat levert Vicarious Visions pluspunten op.

Voor de sportsgame fan!

Als jij het leuk vindt om sportgames te spelen, zoals FIFA, NBA of Forza dan mag Tony Hawk’s Pro Skater 1 + 2 niet ontbreken. De formule is onveranderd gebleven, maar verder is deze game helemaal vanaf de grond af aan opnieuw opgebouwd. Vernieuwd, verbeterd en nog altijd vreselijk goed. Toch zijn er nog wat kleine verbeterpuntjes, zoals de lange laadtijden en de wat achterhaalde graphics. Het mag de pret niet drukken, want voor de rest speelt de game als een zonnetje!



Uitgever: Activision

Ontwikkelaar: Vicarious Visions

Releasedatum: 25-06-2021

Platforms: Nintendo Switch, PlayStation, Xbox en Windows

Gespeeld op: Nintendo Switch