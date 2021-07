Review: The Elder Scrolls Online: Blackwood

Sinds enige tijd staat The Elder Scrolls Online een heel jaar aan in het teken van een bepaald verhaal. Dit jaar gaat vooral om Mehrunes Dagon en Oblivion. Er is al verschillende content omtrent de Daedric Prince verschenen en nu ook de eerst echte uitbreiding: Blackwood. Maar is het wel voldoende om de spelers bezig en tevreden te houden?

De nieuwste toevoeging aan The Elder Scrolls Online brengt ons opnieuw naar een moerasachtig gebied: Blackwood, wat in de provincie Cyrodiil ligt. het gebied kennen we ook van The Elder Scrolls IV: Oblivion. Deze uitbreiding is dan ook de eerste grote uitbreiding in een jaar lang evenement omtrent de portalen naar de Oblivion wereld en diens heerser; Mehrunes Dagon. In Blackwood nemen we ook al een duik in de portalen, er is namelijk het een en ander mis in het gebied van de reptielachtige.

Het begint met een aantal verdwenen counselors. Door de lokale hulptroepen te assisteren met het zoeken naar deze counselor kun je de toegang tot de stad Leyawiin krijgen, iets wat erg nodig is. Al gauw lijkt het om een veel groter iets te gaan dan enkel een verdwenen raadslid. Andere leden worden ook geliquideerd en alles wijst er op dat de beruchte Dark Brotherhood er achter zit. Zelf zeggen ze echter van niet. Ze er zelfs zo van overtuigd dat een van hen helpt met het ontrafelen van de moorden. Alles lijkt er uiteindelijk op te wijzen dat er een cult achter zit, genaamd Order of the Waking Flame. Dit zijn fanatiek aanhangers van Mehrunes Dagon, een Daedric Prince van de alternatieve wereld Oblivion. De cult lijkt iets te zoeken wat de ‘Ambitions’ wordt genoemd. Niemand weet echter wat het is. Aan jou de taak om de cult tijdig te stoppen voor ze deze onbekende kracht in handen krijgen.

Een gebrek aan vernieuwing

Tijdens het spelen was ik erg in conflict. Ik vind ESO over het algemeen namelijk een hele leuke game en ik kijk altijd erg uit naar een nieuwe uitbreiding en naar de events die het hele jaar gaande zijn. Ook naar Blackwood keek ik uit, ik heb bewust ook nog niet te veel naar gameplay gekeken vooraf om er zo neutraal in te stappen. Nu dik zeven jaar en een aantal grote uitbreidingen later ben ik eindelijk teleurgesteld. Vorig jaar tijdens de Greymoor-uitbreiding was ik nog wel positief, maar nu een jaar verder opnieuw zonder significante veranderingen doet wel een beetje zeer. Ook ten tijden van de nieuwe generatie consoles hoop je op een grafische update, of sinds twee uitbreidingen weer een nieuw ras of klasse. In plaats daarvan zien we eigenlijk hetzelfde palet van nieuwe content; nieuwe dungeons, raids en delves, een nieuw gebied met een zelfde opgebouwde verhaallijn en nieuwe world events.

Als je begint aan de nieuwe content, zowel met een nieuw of met een bestaand personage, dan is het echt niet allemaal verschrikkelijk. Zelf leek het me leuk om weer een opnieuw te beginnen. Het spel is in principe hetzelfde als altijd en met de game zoals deze is vermaak ik me altijd goed, zo ook nu weer. Door de nieuwe content heen spelen, naar Oblivion reizen en tegen hordes imps en scamps vechten is an sich niets mis mee. Maar ik hoopte op meer.

Ook de opbouw van de hoofdverhaallijn is nagenoeg hetzelfde als bij de vorige uitbreidingen. Je begint als buitenstaander van het gebied en vrij snel wordt je in tijd van nood opgemerkt en om hulp gevraagd. Samen met een of twee andere begin je aan een onderzoek naar het kwaad om ze uit eindelijk helemaal op te doeken. Dit is in mijn ogen erg lui, door dezelfde formule te blijven hanteren. Dat je niet elke jaar het wiel opnieuw uitvindt en een boekwerk aan verhaal klaar hebt begrijp ik ook wel, maar de hoofdverhaallijn op een andere manier opbouwen zou toch moeten lukken?

Het nieuwe gebied

Elke uitbreiding van The Elder Scrolls Online begint in een nieuw gebied, waar vaak de subtitel vandaan komt. Zo speelde Elsweyr zich af in Elsweyr en Blackwood in, je raad het al, Blackwood. Het gebied hoort zoals ik al zei bij de provincie Cyrodiil, waar we ook al hebben rondgelopen in The Elder Scrolls IV: Oblivion. Het drassige zuidoosten van de provincie heeft als grote stad Leyawiin, welke prachtig overeenkomt met hoe ik hem herken uit Oblivion. Petje af daarvoor!

Blackwood is verder niet heel erg bijzonder. Er zin verschillende kleinere dorpen en vestigingen te vinden, veelal overgenomen door bandieten of ander tuig van alle soorten en maten. Het is een vrij moerasachtig gebied, waardoor er voornamelijk Argonians voor komen. Ik begrijp dat de wereld al is opgebouwd en dat daar niet al te veel in te veranderen is, maar om nu voor de derde keer in een zompig gebied rond te lopen had van mij niet gehoeven. Volgens mij bestaat Tamriel uit nog voldoende mooie gebieden die we nog niet of weinig gezien hebben. Afijn, ik ben snel opzoek gegaan naar de verschillende shrines zodat ik snel van A naar B kon fast travelen.

Gelukkig zit Blackwood wel voldoende leuke (side)quests om je een mooi aantal uren bezig te houden. Ik ben elke keer wel weer erg onder de indruk hoe ze deze leuke, kleine verhaallijnen kunnen bedenken. Als ik in bijvoorbeeld World of Warcraft wat extra quests doe is dat voornamelijk dat je twintig monsters moet verslaan, vijf planten moet verzamelen of iets soortgelijks. Zenimax maakt van bijna elke quest iets speciaals. Zo kwam ik een clash tussen twee clans tegen waarbij een menselijke soldaat is opgepakt. Uiteindelijk bleek het een Argonian zelf te zijn die de boel aan het verprutsen was. Ik heb eerlijk gezegd meer plezier gehaald uit het rondlopen en willekeurige missies doen dan het doorlopen van de hoofdverhaallijn.

Nieuwe content

Toch brengt ESO: Blackwood wel weer voldoende content om je een mooi aantal uur mee te vermaken. Begin je met een nieuw personage, dan duurt het natuurlijk even voor je van de endgame kunt genieten, maar met een bestaand personage (mits het maximale level) duik je er direct in. Als eerste kijken we naar de nieuwe trial: Rockgrove. Net als in andere trials ga je met een groep van twaalf andere aan de slag. Ditmaal is het de bedoeling om het dorpje Rockgrove te bevrijden van Daedric-aanbiddende Argonians. Er zijn drie grote eindbazen om te verslaan; Oaxiltso, de Flame-Herlad Bahsei en als laatste Xalvakka.

Ook introduceert Blackwood de companions. Dit is te vergelijken met de hulpjes die je bijvoorbeeld ook in Skyrim kon krijgen; iemand die ten alle tijden met je mee op avontuur gaat en verschillende voordelen met zich mee brengt. Dit kan erg helpen voor als je voornamelijk alleen speelt, zoals ik ook doe. Momenteel zijn er twee beschikbaar, mar ongetwijfeld dat er uiteindelijk meer bijkomen. De man, Bastian Hellix, heeft de skillset van een Dragon Knight, wat inhoudt dat hij goed als close combat-companion in te zetten is. Zijn vrouwelijke tegenhanger heet Mirri Elendis. Zij heeft de skills van een Nightblade, welke op sluipen en snelle kills gebaseerd zijn.

Zelf heb ik met Bastian gespeeld. Ik heb een sorcerer aangemaakt dus iemand op avontuur mee die als tank fungeert kan geen kwaad! Zoals je kunt verwachten van Bethesda werken deze companions vaak erg goed, maar soms ook waardeloos. De AI is helaas niet altijd even snugger waardoor ze lang niet altijd doen wat je wilt. Wat handig is, is dat je ze mee kunt nemen naar dungeons, om eventuele gaten te vullen, voor als je maar met z’n drieën bent. Toch zou ik aanraden om verder te zoeken naar een extra persoon, want het de companions zijn zoals gezegd soms wat knullig.

Verdict

Blackwood is een stabiele uitbreiding. De nieuwe content zorgt voor genoeg content om weer een mooi aantal uren in de fictieve wereld te spenderen, zowel voor nieuwe spelers als voor bestaande. Het is voor mij echter ook wel duidelijk dat tenzij een volgende uitbreiding, of een reeks grote updates, veel verandering brengt ik de reeks langzaam wel wat minder vind worden.