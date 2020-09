Review: Tamarin

Tamarin is een nieuwe platformer die gemaakt is door all-star veteranen van Rare. Check hier mijn bevindingen met deze vooral vreemde game.

Je zou zeggen dat een platformer met een schattig hoofdpersonage met grote ogen, een fluffy vacht en schattige vriendjes een duidelijk concept is. Dat je vanaf daar wel kan raden waar het heen gaat. In Tamarin is dat niet het geval, want in de eerste minuten van de game word je namelijk geconfronteerd met een op z’n zachtst gezegd bijzondere keuze van ontwikkelaar Chameleon Games. Het begint allemaal leuk, lief en aardig. In het introfilmpje, waarin je jouw naamloze tamarin ziet met drie vriendjes, vliegen de vogeltjes en is de wereld vrolijk. Tot het scherm grauwer wordt en je in een matig geanimeerd stuk wereld een groep insecten ziet marcheren. Zij vertrekken uit hun industriële, dode plek naar het bos waar de tamarins vrolijk zitten te bakkeleien. Voordat je goed en wel weet wat er gebeurt, staat de wereld in de fik en is iedereen weg, behalve jij. Aan jou de schone taak om je vriendjes, de vogeltjes en al het goede te redden.

Genre-mix

De game begint als een platformer, waarin de wereld redelijk saai is en het meeste voor de hand ligt, behalve waar je heen moet. Daar zit ook gelijk een van de grotere problemen die deze game kent, je wordt gedwongen de wereld helemaal te ontdekken om er vanzelf achter te komen waar je nog meer heen kan. Helaas is de wereld niet leuk genoeg om te ontdekken, er is weinig tot niets wat interessant genoeg is om te bewonderen. Daarnaast zijn er hele stukken die niet afgemaakt lijken te zijn. De textures van sommige muren zijn slecht, de vacht op je beestje is niet altijd even mooi en de vijanden worden grotendeels gekopieerd. Vooral dat gebrek aan variatie komt niet bepaald inspiratievol over. Nu is dat allemaal helemaal niet zo erg en kan ik daar zonder te veel problemen doorheen kijken, áls de dingen waarop is gefocust wel goed en overtuigend zijn. Dat zijn de soepelheid van de gameplay en ja, de soepelheid van de gameplay. Helaas is dat te weinig om het grote gebrek te compenseren. En zelfs de soepelheid van de gameplay hebben te lijden onder het shooter gedeelte.

Al snel blijk ik per ongeluk de goede kant op te zijn gelopen en kom ik een egel met veel te grote ogen tegen die me vrolijk een uzi geeft. Ja, je leest het goed: een uzi, zo’n wapen waarmee je kan schieten. Daar houdt het schattige ook direct op en kom je terecht in een zeer matige third person shooter die het mikken op vijanden verdomd lastig maakt. Dat komt vooral door het auto-aim-systeem, dat meer tegenwerkt dan meehelpt. Nadat je het level met de uzi hebt gehaald krijg je een machinegeweer waarmee je sneller en een stuk minder accuraat vijanden af kan knallen. Deze vijandige insecten spatten uit elkaar op impact en regelmatig zie je ledematen door het scherm vliegen. Dat is ook het moment waarop ik mijn zoontje niet meer heb laten meekijken.

Het lijkt erop dat ze het bij Chameleon Games niet helemaal eens zijn geworden over wat voor soort game het moest worden, waardoor het een bijzondere hybride is geworden. Ik vraag me heel sterk af voor wie deze game bedoeld is. De game is te kinderachtig/simpel voor volwassen gamers die betere shooters gewend zijn, maar tegelijkertijd is de game veel te gewelddadig voor de jongere gamer. We hebben deze mix eerder gezien in Conker’s Bad Fur Day, die ikzelf nooit heb gespeeld maar volgens Metacritic 20 jaar geleden erg goed is ontvangen. Wellicht mikte de Rare veteranen daarop, maar Tamarin heeft er alleen maar onder te lijden.

Niet genoeg mogelijkheden

Doorgaans ben ik niet zo van het klagen en meer van het bekijken wat de game dan wél te bieden heeft. In Tamarin kan ik niet om de grote opstapeling van bijzondere keuzes heen. Vooral de gameplay lijdt daaronder. Om Tamarin weer als twee games te beschouwen, de platformer kant kent een te beperkte set van moves. Dat is bij vlagen best irritant, ook omdat je bewegingsvrijheid flink wordt ingedamd zodra je je vuurwapen weer terugkrijgt. Je kan natuurlijk lopen, springen en rollen. In de lucht kan je nog een kleine boost maken en je kan iets hoger springen, maar minder ver als je een bepaalde knop ingedrukt houdt. Op sommige, aangegeven plekken mag je wel verder springen. Verder is er niet iets dat Tamarin een eigen smoel geeft, het zijn de standaard moves die je in elke game tegenkomt.

Ook het schieten heeft zo z’n beperkingen, naast het eerder genoemde auto-aim probleem heeft het nog een paar vervelende gebreken. Je hebt vrij snel een tweetal wapens en niet veel later kan je je arsenaal uitbreiden, die wapens wissel je met vierkantje, wat in elk andere game herladen is. Je kan in Tamarin niet herladen. Het klinkt niet als iets noemenswaardig, toch is het een van de vele ergernissen. Meer bewegingsvrijheid had ook een flink verschil in het shootergedeelte gemaakt. Nu is het een hele slechte shooter die niet interessant en uitdagend is, of zich in een toffe omgeving afspeelt. Als je ondertussen de beperkte moveset van het platformgedeelte had, zou het zomaar een verschil kunnen maken.

Lang niet allemaal slecht

Het klinkt allemaal heel hard, en dat is het ook, maar wil ik nog wel een positief puntje benoemen. De game is gemaakt door een klein team en die hebben duidelijk hun ziel en zaligheid in Tamarin gelegd. Eerlijk is eerlijk, het is lang niet meer zo vanzelfsprekend dat alles werkt. In Tamarin is alles wat er gebeurt zo bedoeld, en alles werkt goed. Daarbij komt ook nog dat de wereld goed in elkaar is gezet en als die leuker was aangekleed, was het ontdekken van de wereld veel leuker geweest. Verder is het zo dat je steeds nieuwe ‘vaardigheden’ leert. Deze brengen je weer naar nieuwe stukken in de wereld, en dus naar volgende levels.

Jammer

Eens in de zoveel tijd struikel ik over een minder grote game met grote potentie, en daar wil ik dan graag over schrijven en het een beetje onder de aandacht brengen. Zo heb ik Sinner: Sacrifice for Redemption lang gepusht en ben ik stiekem nog steeds fan van A Hat in Time. Ik hoopte van harte dat ik Tamarin aan m’n lijstje toe kon voegen, en ik gun het Chameleon Games van harte, maar de game is gewoon niet goed. Te veel elementen in de game werken het bedoelde effect, namelijk de wereld te ontdekken en daarvoor beloond worden, tegen. Een voorbeeld hiervan is het shooter-aspect met zijn vervelende auto-aim-functie. Daarnaast wordt Tamarin getergd door een zeer opmerkelijke stijlkeuze, namelijk enerzijds een cute-platformer en anderzijds een third-person shooter. Helaas is geen van beiden overtuigend.

Ik vraag me dan ook af voor wie deze game gemaakt is. De schattigheid van het platformen laat ik graag aan m’n zoontje zien. Zodra er vijanden in beeld komen moet je die doodschieten is het punt dat het twijfelachtig wordt om hem erbij te houden. Als we vervolgens lichamen uit elkaar te zien spatten en de kop van het romp te zien vliegen is het vrij duidelijk dat het echt niets voor hem is. Een flinke straal (groen) bloed erachteraan helpt ook niet mee. Voor volwassenen is de wereld gewoonweg niet interessant en uitdagend genoeg. Je moet verplicht op ontdekkingsreis zonder goede aanwijzingen van waar je verwacht wordt naar toe te gaan. Dit resulteert in een zoekactie die in een cirkel gaat en je weer terug bij af brengt, waarna ik steeds dezelfde fout maakte. Ik liep weer gebieden in, die ik eerder had bezocht. Het lijkt allemaal ook zo op elkaar..

Tamarin heeft te hoog gemikt en geprobeerd twee games in een vloeiende wereld te plaatsen. De naamloze protagonist komt niet wraakvol genoeg over om geloofwaardig met een gun rond te lopen, maar ook de gameplay laat flink te wensen over. De game en zijn schattige personages hebben het in zich om een nieuwe mascotte te worden, maar helaas heeft Chameleon Games de plank dubbel misgeslagen.