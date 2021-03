Review: Super Mario 3D World + Bowser’s Fury

Iedere 3D Mario heeft wel iets nieuws, zo ook Super Mario 3D World + Bowser’s Fury. Hetzelfde recept, maar toch net weer even anders!

Eerst het oude vertrouwde

De titel van deze game geeft al aan dat het eigenlijk om twee verschillende games gaat en dat klopt ook wel een beetje. De eerste game, Super Mario 3D World, is een modern eerbetoon aan de vroegere Mario games. De hele opzet qua vormgeving, werelden doorlopen, power-ups en muziek ademt nostalgie. Er is echter wel één groot verschil; de levels zelf zijn in 3D. Mario (of een van de andere opties) kunnen dus niet alleen van links naar rechts, maar in allerlei richtingen lopen. Daardoor is Super Mario 3D World een frisse variatie op de formule die we ondertussen allemaal wel kennen.

Voor de verandering is het ook wel weer eens leuk dat het deze keer niet om Peach draait die gered moet worden. In iedere wereld wordt namelijk een Sprixie-prinses gevangen gehouden. Later in de game kom je erachter waar deze prinsessen goed voor zijn. Het verhaal is daarmee anders, maar niet heel verrassend of diepgaand. Iets wat ik ook niet had verwacht van een Mario game hoor. De levels daarentegen zijn oogstrelend en heel erg kleurrijk. Er is echt veel moeite in gestoken om de werelden zo gevarieerd mogelijk te maken. Doorsnee landen, gecombineerd met mini-bazen of speciale levels tussendoor maken de game nooit echt saai. Helemaal als je het samen met anderen speelt!

Online en offline multiplayer

Persoonlijk vind ik dit echt het grootste pluspunt van Super Mario 3D World. Het is ontzettend frustrerend, grappig en hilarisch tegelijkertijd om samen met maximaal vier anderen deze levels te doorlopen. Je loopt elkaar in de weg, geeft elkaar een extra zetje of helpt elkaar bij het zoeken naar de verborgen items in ieder level. Vooral dit laatste kan soms best pittig zijn. Er zijn drie groene sterren en een stempel te vinden. De ene keer is dit kinderlijk simpel, maar de andere keer is het toch wel echt even goed zoeken. Zelfs voor de ervaren Mario gamers.

Het verschil in inzicht is vooral te merken bij een online potje. Sommige keren zat ik echt tussen de pro’s die via allerlei bizarre sprongen zo bij het einde waren. Gelukkig werd dit vaak genoeg afgewisseld met gelijkwaardige of mindere spelers. Vaak nam ik dan de leiding of maakten we er een hilarische battle van. Super Mario 3D World haalt zijn kracht echt uit multiplayer vind ik, want op andere punten verliest de game weer wat punten.

Super Mario 3D World heeft Bowser’s Fury nodig

Ben je een perfectionist en wil je echt alles uit Super Mario 3D World halen? Dan ben je flink wat uurtjes zoet om alle groene sterren en stempels te vinden. Zonder deze uitdagingen is de game echter best wel kort en vrij voorspelbaar. De level ontwerpen zijn prachtig en zorgen voor de juiste balans in variatie, maar toch voelt het alsof we dit al wel vaker hebben gezien. Het is ‘gewoon’ een goede game, maar dankzij Bowser’s Fury de moeite waard.

Bowser’s Fury is namelijk totaal niet te vergelijken met Super Mario 3D World. Het voelt ook zeker niet als toegevoegde DLC. Het had zelfs in mijn ogen een aparte game kunnen/moeten zijn. Alleen is daar de speelduur helaas te kort voor. Het lijkt wel alsof Nintendo met deze toevoeging alles anders wilde doen en daar ben ik heel blij mee. Toch zie ik stiekem een kleine knipoog naar Super Mario Sunshine.

Zoek het maar uit!

Dat is echt de filosofie van dit extra stukje Mario. In Bowser’s Fury word je niet meegenomen aan de hand van hapklare doelen. In Super Mario 3D World weet je bij de start van ieder level dat er ook een vlag aan het einde is. Dat is bij Bowser’s Fury niet aan de orde. Het is echt de bedoeling om zelf uit te zoeken waar de verborgen kattenzonnen zijn. Dat lijkt in het begin misschien lastig, maar later in de game ontstaat er een herkenbaar patroon. Qua uitdaging valt het dus allemaal wel mee, maar eerlijk is eerlijk; in het begin moest ik hier even aan wennen.

Het doel is om genoeg kattenzonnen te verzamelen om daarmee een gigantische bel te luiden. Hiermee verandert Mario in een enorme kat, zodat hij het kan opnemen tegen de duistere Bowser. Bij het verslaan van Bowser verdwijnt er iedere keer weer iets meer verf/inkt. De gigantische bel komt daarom meerdere keren terug, zodat Bowser steeds rustiger wordt. Bij het zoeken naar de kattenzonnen, verandert Bowser geregeld de wereld in duisternis en vuur. Voor Nintendo begrippen best wel intens! Het maakt alles net even lastiger en irritanter, echter heb je deze modus soms ook nodig om bepaalde zonnen vrij te spelen. De balans tussen het verschijnen van Bowser’s Furie en rustig gebieden onderzoeken vond ik zelf vrij vervelend. Vaak had ik gewoon geen behoefte aan zijn aanwezigheid. Ik wilde meestal rustig de gebieden uitpluizen. Het idee erachter is wel tof en vernieuwend voor een Mario game.

Overigens is de multiplayer ook aanwezig, maar niet zo uitgebreid als bij Super Mario 3D World. Jammer genoeg heeft Nintendo in Bowser’s Fury weer eens gekozen voor een ‘bijrol’ als er iemand meespeelt. De game is speelbaar met z’n tweeën, maar de tweede speler krijgt niet echt de volledige vrijheid. Bowser Junior vliegt rond Mario heen om hem te assisteren of om vijanden neer te slaan. Als tweede speler is dit ook jouw taak. Je hebt niet de mogelijkheid om vrijer rond te bewegen. In de wereld van Bowser’s Fury is dit begrijpelijk, maar toch had ik hier iets meer van verwacht. Het verschil met Super Mario 3D World kan namelijk niet groter zijn.

De moeite waard, maar wel kort

Bowser’s Fury kan niet gezien worden als DLC van Super Mario 3D World. Dat is echt te makkelijk gezegd. De wereld werkt totaal anders door ons als speler eigenlijk grotendeels vrij te laten in wat we doen en willen. Er zijn wel fysieke grenzen en er moet een bepaald aantal kattenzonnen behaald worden om verder te kunnen, maar verder voelt het erg aan als een wereld in Super Mario Odyssey. De gameplay waarbij Bowser af en toe de wereld op zijn kop zet, is ook erg leuk. Alleen werd ik het zelf op een gegeven moment wel een beetje zat en wilde ik gewoon met rust gelaten worden. De speelduur is daarnaast jammer genoeg ook vrij kort. Na een uurtje of 4/5 was het wel klaar. Met de multiplayer stand wordt deze speelduur zelfs nog een stuk verkort.

Super Mario 3D World + Bowser’s Fury is eigenlijk een hele goede titel. Los van elkaar zouden de games niet zo hoog scoren als nu. Echter samen zorgen ze voor precies de juiste balans en afwisseling. Daarmee zijn ze hun geld waard. Vooral Super Mario 3D World is als multiplayer game echt een topper.



Uitgever: Nintendo

Ontwikkelaar: Nintendo

Releasedatum: 12-02-2021

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch