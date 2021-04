Review: Stitchy in Tooki Trouble – Een echte indie topper!

Stitchy in Tooki Trouble is ontwikkeld door Polygoat, een studio uit België. De trailer en eerste indruk waren al erg positief. Benieuwd of wij dit ook zijn na het spelen van de game? Lees dan snel verder.

Wat ziet Stitchy in Tooki Trouble er mooi uit

De introductie verklapt misschien al een beetje mijn enthousiasme voor deze game. Een indie titel als deze kom je namelijk niet zo vaak tegen. Allereerst ziet alles er prachtig uit en lijkt het qua stijl alsof dit het werk is van een grote triple A uitgever. Qua gameplay lijkt het erg op side-scrollers zoals de Donkey Kong Country series of Rayman games.

In Stitchy in Tooki Trouble gaat het om het terugkrijgen van al het gestolen maïs. Uiteraard blijft het verhaal vrij simpel, maar dat is voor dit genre ook niet verwonderlijk. Kijk maar naar Mario games bijvoorbeeld. We moeten in deze game in ieder geval de Tooki’s verslaan, want dat is de enige manier om de rest van het maïs veilig te stellen. Een duidelijk doel dus!

Valt er genoeg te beleven?

Indie ontwikkelaars moeten altijd keuzes maken, vaak vanwege budget. Persoonlijk denk ik dat er genoeg te doen is, alleen moet je daar ook wel echt voor willen gaan. In principe fietste ik vrij eenvoudig door de drie werelden heen met elk tien levels. Het is bij dit soort games daarom de moeite waard om voor die volle 100 procent te gaan. Dat maakt Stitchy in Tooki Trouble namelijk een stuk lastiger.

Het team van Polygoat heeft een heel slim systeem bedacht om de moeilijkheid stapsgewijs op te schroeven. Als je geen zin hebt om op zoek te gaan naar allerlei geheimen en gewoon de levels wilt doorlopen, dan kan dat deels. Om naar een eindbaas te kunnen gaan aan het einde van de wereld heb je echter wel wat voorwerpen nodig. In ieder level zijn er drie speciale voorwerpen te vinden. Dat is meteen ook de tweede stap in moeilijkheid. Het vinden van al deze voorwerpen. In sommige levels is het kinderlijk eenvoudig, bij andere levels is het soms echt even goed zoeken. Dan is er ook nog de tijdsdruk. Lukt het om levels binnen een bepaalde tijd te halen, dan krijg je hier 1, 2 of 3 sterren voor. Ik moet je zeggen; voor sommige levels is het echt knap lastig om die drie sterren te halen.

Dus, wat betreft content is het maar net hoeveel tijd en moeite je in deze game wilt steken. Het kan knap lastig zijn om binnen 1 minuut en 40 seconden een level te halen, maar aan de andere kant hoeft dat niet om door te kunnen naar de eindbaas.

Fijne besturing voor één persoon

Lopen als een vogelverschrikker is in het begin even wennen. Stitchy kan bijvoorbeeld niet rennen en het springen ging bij mij in het begin niet meteen soepel. Daarentegen zijn er weinig knoppencombinaties. Het maakt alles erg eenvoudig, zodat iedereen deze game kan oppakken, van jong tot oud. Jammer genoeg was er geen ruimte om iets met multiplayer te doen. Al heeft deze game dat niet persé nodig. Ik mis zeker niet de mogelijkheid om als ‘hulpje’ wat extra maïs te verzamelen. Aan die manier van multiplayer heb ik een soort afkeer ontwikkeld. Ik ben misschien zelfs blij dat het team van Polygoat daar geen extra tijd en moeite in heeft gestoken. Dat had misschien weer ten koste gegaan van andere onderdelen.

Oh en nog even kort over de muziek, want die is gewoon erg leuk! Zeker voor een indie game zit de soundtrack goed in elkaar en is er gebruik gemaakt van echte instrumenten. Dat is toch best bijzonder te noemen. De variatie in nummers had misschien nog wat uitgebreider gekund, maar ik mag zeker niet klagen.

Stitchy in Tooki Trouble is de moeite waard

Het is bij indie games altijd lastig om te bepalen of het nou echt de moeite waard is. Alleen al wat betreft prijs/kwaliteit. Voor Stitchy in Tooki Trouble maak ik graag een uitzondering, want wat is deze game toch mooi gemaakt. En agh, er zijn misschien maar drie werelden, er is geen multiplayer en de muziek is niet zo gevarieerd als een Donkey Kong game, maar dat is eigenlijk het enige. Voor 9,74 euro (tot en met 18 april) krijg je een volwaardige side-scroller die er prachtig uitziet en lekker wegspeelt. Ik zou zeggen; geef deze game eens een kans. Het zal je zeker niet teleurstellen!

Stitchy in Tooki Trouble is vanaf vandaag exclusief verkrijgbaar op de Nintendo Switch. Tot en met 18 april betaal je 9,74 euro voor de game, daarna wordt het 13 euro.



Uitgever: Polygoat

Ontwikkelaar: Polygoat

Releasedatum: 15-04-2021

Platforms: Nintendo Switch

Gespeeld op: Nintendo Switch